Une seconde période étouffante entre la Cote d'Ivoire et l'Equateur... Et un but libérateur pour les Ivoiriens !

L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une saison remplie de surprises, des chroniqueurs passionnés et des invités prestigieux pour les passionnés de football.

La Cote d'Ivoire et l' Equateur se sont affrontées dans une seconde période étouffante, mais c'est finalement les Ivoiriens qui ont marqué le but libérateur. L'émission L'After Foot, qui célèbre ses 20 ans cette saison, a réservé de nombreuses surprises à ses téléspectateurs.

Parmi les chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission, on retrouve Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l'After Live est présenté par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, avec des invités prestigieux tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

En deuxième partie de soirée, l'émission historique de L'After est présentée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, tandis que Carine Galli prend les commandes les vendredis et samedis





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