Une sculpture Hermès confiée à une étudiante du lycée de Revel

Une jeune étudiante du lycée de l'ameublement de Revel, Clara Niel, est chargée de restaurer une sculpture d'Hermès. Un projet qui lui permettra de développer ses compétences et de réaliser un rêve: travailler dans un musée.

Entre le lycée de l'ameublement de Revel et Hermès , pourrait-ce être le début d'une belle histoire ? Après un partenariat lancé par la fondation Hermès pour accompagner les élèves de 3ème prépa métiers, c'est aujourd'hui une sculpture qui sera restaurée par une jeune étudiante du Diplôme national des métiers d'arts et du design (Dnmade). En restauration de meubles anciens, on trouve de tout.

La preuve avec les journées portes ouvertes du lycée les 7 et 8 février derniers, qui ont permis aux visiteurs de découvrir des meubles venus tout droit du château de Versailles. Mais depuis quelques mois, l'étudiante Clara Niel travaille à un tout autre projet : celui de redonner vie à une sculpture qui s'est retrouvée dans les oubliettes d'Hermès, avant d'atterrir en exposition au Musée du bois. Au vu de la triste mine de l'œuvre, ils ont tout de suite pensé à l'envoyer en cure de rajeunissement au lycée d'à côté. 'On nous a attribué les projets en début d'année, se souvient l'étudiante Clara Niel. Au début, je me suis demandée pourquoi ça tombait sur moi ! Travailler pour Hermès, il ne faut pas se planter !' Coup de stress pour cette jeune de 21 ans. À part le nom du sculpteur, la nature de l'œuvre reste mystérieuse. 'Il existe des archives orales, mais c'est à peu près tout', raconte Clara Niel, qui va partir dans quelques semaines pour Paris afin de faire des recherches avec Hermès. 'Nous parlons le même langage', a-t-elle finalement constaté, soulagée. Et surtout, elle s'est prise de passion pour cette œuvre, dont elle veut tout savoir. En même temps, difficile d'établir un cahier des charges pour sa restauration sans en savoir plus. 'C'est toute la déontologie du restaurateur', explique Christophe Valde, professeur d'arts appliqués et d'histoire de l'art au lycée. 'Il faut garder l'authenticité de l'objet sans pour autant devenir interventionniste.' 'Il faut qu'ils valident un cahier des charges', confirme Clara Niel. 'Je vais sûrement proposer de garder le côté terni des couleurs, qui est aujourd'hui beaucoup plus en lien avec ce que propose la marque', explique-t-elle. La passion pour son métier ne fait aucun doute. 'C'est fascinant d'essayer de comprendre d'où l'objet vient, pourquoi il a eu ce parcours, pourquoi certains endroits ont été tant abîmés…' Cette collaboration est toute trouvée pour la jeune femme. En dernière année, elle aimerait s'orienter vers un master à l'étranger, pour travailler dans des musées. 'Dans ce lycée, nous avons l'avantage de faire de nombreux stages, se réjouit-elle. C'est très formateur. Et des projets comme celui avec Hermès, c'est une opportunité assez incroyable.' Quant à la sculpture, elle devra être restaurée pour être d'abord exposée au Musée du bois au mois de juin. Puis, elle repartira chez Hermès, qui réfléchit à l'entreposer avec d'autres collections, pour l'exposer temporairement de temps à autre. Une bonne publicité pour Clara Niel !





