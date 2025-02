Une Sculpture de Camille Claudel Réapparue Après Plus d'un Siècle

Une version rare de « L'Âge mûr », une œuvre célèbre de Camille Claudel, a été retrouvée par hasard dans un appartement parisien inhabité. Estimée entre 1,5 et 2 millions d'euros, la sculpture sera mise aux enchères ce dimanche à l'Institut d'Orléans.

Ce dimanche, une vente aux enchères exceptionnelle aura lieu à la salle de l'Institut d'Orléans. Cette vente unique marque le dénouement d'une « incroyable découverte » : une version de « L'Âge mûr », célèbre sculpture de Camille Claudel , retrouvée par hasard dans un appartement parisien inhabité.

Découvert, caché sous un drap, lors d'un inventaire réalisé dans un appartement inhabité depuis plus de quinze ans et situé au pied de la tour Eiffel, ce bronze est l'une des œuvres les plus mythiques de la sculptrice Camille Claudel. Estimé entre 1,5 et 2 millions d'euros, il est aux enchères par sa maison de vente, Philocale, dans une salle du conservatoire d'Orléans. Matthieu Semont, commissaire-priseur qui l'a découverte le 17 septembre, avait expliqué avoir « été saisi d'émotion » lorsqu'il a « reconnu » ce bronze. « Ce bronze, dont on avait perdu la trace depuis plus d’un siècle, est d’une qualité stupéfiante », a-t-il ajouté. Il a raconté être entré dans « un appartement plongé dans le noir, fermé depuis une quinzaine d’années, avec beaucoup de poussière », puis avoir « soulevé le linge qui recouvrait la sculpture » et « reconnu une partie de la sculpture, l’implorante (une jeune femme à genoux suppliante), pour avoir travaillé sur cette œuvre il y a vingt-cinq ans ». La sculpture représente un cycle de vie, incarné par trois personnages dont une jeune femme agenouillée, symbolisant la passion déchirante entre la sculptrice et Auguste Rodin, selon plusieurs historiens de l’art. Commande avortée de l’Etat à Camille Claudel, l’œuvre évoque aussi sa descente aux enfers après sa rupture avec le sculpteur « qui n’a jamais cessé de l’aimer et a pleuré en découvrant l’implorante chez le fondeur Eugène Blot », souligne le commissaire-priseur. Également intitulée « La Destinée », « Le Chemin de la vie » ou « La Fatalité », cette œuvre majeure n’existe que dans quelques exemplaires, dont deux exposés aux musées d’Orsay et Rodin à Paris et un autre au musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine (Aube). D’une dimension de 61,5 x 85 x 37,5 centimètres, il est signé « C. Claudel » et porte le cachet du fondeur et ami indéfectible de la sculptrice, « Eugène Blot Paris », ainsi que le numéro 1 aux pieds de l’implorante





