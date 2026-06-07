La souffrance psychique ne fait pas toujours de bruit. Elle s'installe progressivement, dans les interstices du quotidien, nourrie par l'incertitude économique, les tensions géopolitiques, les transformations du monde du travail ou encore l'accélération permanente des rythmes de vie.

Une santé mentale mondiale qui s'effrite silencieusement La souffrance psychique ne fait pas toujours de bruit. Elle s'installe progressivement, dans les interstices du quotidien, nourrie par l'incertitude économique, les tensions géopolitiques , les transformations du monde du travail ou encore l' accélération permanente des rythmes de vie .

C'est ce que met en lumière la nouvelle édition du rapport international sur la santé mentale publiée par AXA en partenariat avec Ipsos. Dans dix des seize pays déjà suivis depuis 2021, les chercheurs observent les niveaux de santé mentale les plus faibles enregistrés depuis le lancement de l'étude.

À voir aussi Article Crise d'angoisse : symptômes et solutions Article Syndrome de Stockholm : symptômes et explications Le constat est saisissant : 46 % des personnes interrogées déclarent être en difficulté psychologique ou dans un état de "langueur mentale", cette zone grise où l'on ne souffre pas nécessairement d'une maladie psychiatrique diagnostiquée mais où l'on ne parvient plus vraiment à s'épanouir. Ces résultats s'inscrivent dans une dynamique plus large.

Selon les données rappelées dans le rapport, plus d'un milliard de personnes dans le monde étaient concernées par des troubles de santé mentale en 2025. Cette détérioration diffuse oblige à regarder de plus près les facteurs qui façonnent désormais notre équilibre psychologique. Parmi eux, les usages numériques occupent une place grandissante. Car les écrans sont devenus omniprésents dans nos vies.

Les personnes interrogées déclarent passer en moyenne 5,1 heures par jour devant un écran en semaine, hors temps de travail, d'études et week-end. Dans certains pays, comme les Philippines ou la Thaïlande, cette exposition dépasse même six heures quotidiennes. Et cette hyperconnexion n'est pas vécue comme neutre. Deux personnes sur trois estiment que les écrans exercent un impact négatif, au moins modéré, sur leur santé mentale.

Cette perception traduit une préoccupation croissante. Fatigue mentale, sentiment de comparaison permanente sur les réseaux sociaux, surcharge informationnelle ou difficulté à se déconnecter : les mécanismes par lesquels le numérique peut fragiliser l'équilibre psychique font aujourd'hui l'objet d'un nombre croissant de travaux scientifiques. Pourtant, c'est également dans cet univers numérique que de nouvelles formes de soutien émergent. Quand l'intelligence artificielle devient un interlocuteur du mal-être Face à une souffrance psychologique, consulter un professionnel reste loin d'être une évidence.

L'étude révèle que 43 % des personnes identifiées comme étant potentiellement en situation de détresse mentale n'ont rencontré aucun professionnel de santé au cours des douze derniers mois pour évoquer leurs difficultés. Les raisons sont multiples : certaines estiment ne pas avoir besoin d'aide médicale, d'autres invoquent le coût des consultations ou le manque de temps. Ce renoncement ouvre un espace dans lequel l'intelligence artificielle s'engouffre rapidement.

Aujourd'hui, 61 % des personnes interrogées déclarent déjà utiliser des outils d'intelligence artificielle pour des questions liées à leur santé mentale. Dans plusieurs pays, notamment en Chine, aux Philippines ou en Turquie, cette pratique est devenue particulièrement courante. Le phénomène mérite l'attention. Disponible à toute heure du jour et de la nuit, gratuite dans de nombreux cas, capable de fournir des réponses instantanées, l'IA répond à des besoins auxquels les systèmes de soins peinent parfois à faire face.

Pour certains utilisateurs, elle représente un premier espace d'expression. Un lieu où poser des mots sur son anxiété, son stress ou ses difficultés émotionnelles sans crainte du regard des autres. L'étude montre ainsi que 55 % des utilisateurs se déclarent satisfaits des conseils obtenus. Mais cette relation numérique reste loin d'être exempte de risques : Cette nuance est essentielle.

Et la psychologue clinicienne, Johanna Rozenblum, interrogée sur le sujet par Doctissimo, rappelait les limites des IA. Dans une question, une discussion, un problème il y a ce qu'on dit et ce qu'on ressent qui va passer par le non verbal : C'est une peau qui rougit, des larmes aux yeux, une voix tremblotante et surtout une ambivalence. ChatGPT perçoit ce qu'on lui donne, mais ne sait pas percevoir l'ambivalence, une souffrance cachée, du déni, de l'évitement.

Il ne sait pas décrypter qu'une personne qui dit 'je vais bien' peut cacher des symptômes dépressifs, ou connaître sa façon personnelle de digérer les chose





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