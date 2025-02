Une Rencontre Inattendue: Une Française Adoptee au Vietnam Retrouve ses Parents Biologiques

L'histoire touchante de Kim Hoa Gouguet, une Française adoptée au Vietnam à l'âge de quinze mois, qui retrouve ses parents biologiques trente ans plus tard grâce à une photo de famille mystérieuse et à un concours de circonstances improbables.

Kim Hoa Gouguet, une jeune femme adoptée au Vietnam à l'âge de quinze mois, a retrouvé ses parents biologiques trente ans plus tard grâce à une photo de famille mystérieuse et à un concours de circonstances improbable. Son histoire, digne d'un film feel good, commence à Puoc Vinh, ville située à deux heures d'Hô Chi Minh-Ville. Kim Hoa Nguyen, la benjamine d'une famille de sept enfants, voit le jour le 2 janvier 1993.

Ses parents, très pauvres, sont contraints de l'abandonner à l'âge de quinze mois, avec sa sœur aînée de trois ans, à un orphelinat géré par des religieuses dans l'ancienne Saïgon. En France, une famille s'est lancée dans des démarches d'adoption. La mère, incapable d'avoir un enfant naturellement, apprend qu'une religieuse pourrait leur offrir deux sœurs vietnamiennes. Entre-temps, la famille Nguyen, rongée par le remords, décide de reprendre sa fille aînée, qu'elle voit dépérir à l'orphelinat. Un mois et demi plus tard, la famille française vient déjà de partir avec Kim Hoa. « Cela s'est joué à deux jours près », explique Kim Hoa. En France, elle a reçu une vie pleine d'amour et de bonheur. Ses parents adoptants lui ont toujours parlé de ses origines et ont veillé à ce qu'elle soit en contact avec sa culture vietnamienne. Lors de l'une de ces visites en France, un religieux lui a offert une photo de famille, expliquant que son dossier avait brûlé et que cette photo était la seule trace de son passé. Cependant, il n'était pas certain qu'elle était sur la photo. Les années passèrent, et Kim Hoa vécut une vie paisible jusqu'à sa première grossesse en 2017. L'envie de connaître ses origines se réveilla alors. Elle décide de partir en voyage au Vietnam avec sa famille pour leur faire découvrir le pays et l'orphelinat où elle a vécu ses premiers mois. Avant de partir, elle décide de lancer ses recherches pour retrouver ses origines. Elle contacte des groupes de francophones vivant au Vietnam sur Facebook et trouve une femme qui se propose de l'aider. Elle lui donne son nom de naissance, mais la femme lui répond qu'il est inutile car 40 % de la population vietnamienne porte le nom Nguyen. Son mari se souvient alors de la photo de famille donnée par le religieux il y a longtemps et qui traînait dans un tiroir. La femme l'aide à contacter un journaliste, qui publie son histoire dans le quotidien Than Nien, le deuxième plus lu du pays. Le reportage télévisé diffusant la photo de famille déclenche une vague d'appels. En moins de deux heures, les journalistes ont retrouvé la trace des parents biologiques de Kim Hoa. Elle était à l'aéroport quand elle reçoit un appel de son amie lui annonçant la nouvelle. Deux jours plus tard, elle organise une visioconférence avec sa famille biologique.





