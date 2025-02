Une Rencontre d'Urgence Entre JD Vance et Zelensky au Coeur des Tensions Ukraine

Le vice-président américain JD Vance a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Munich, suite à l'appel téléphonique controversé entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Les discussions se sont concentrées sur la recherche d'une paix durable en Ukraine, avec des engagements de nouvelles rencontres dans les semaines et les mois à venir.

Après des jours de tensions, une rencontre importante a eu lieu. Le vice-président américain JD Vance a assuré vendredi que Washington cherchait une paix « durable » en Ukraine lors de sa première rencontre avec Volodymyr Zelensky . Le président ukrainien, de son côté, a qualifié la réunion de « bonne » et a estimé que son pays n'aurait « peu de chances de survivre » sans le soutien des États-Unis.

Ces discussions entre le chef de l'État ukrainien et l'ancien conseiller de Donald Trump étaient particulièrement scrutées par Kiev après l'onde de choc provoquée par l'appel téléphonique cette semaine entre le président américain actuel et Vladimir Poutine. Peu de détails ont filtré sur ces échanges qui ont eu lieu en marge de la Conférence sur la Sécurité de Munich, en Allemagne. « Nous voulons parvenir à une paix durable et non pas à une paix qui entraînerait un conflit en Europe de l'Est dans quelques années », a déclaré JD Vance à l'issue de la réunion. « Nous sommes prêts à avancer le plus rapidement possible vers une paix réelle et garantie », a quant à lui confié le président ukrainien sur X, saluant la « détermination » de Donald Trump qui, a-t-il ajouté, « peut contribuer à mettre fin à la guerre ». Les deux hommes ont assuré avoir eu une « bonne conversation » sur les moyens d'atteindre cet objectif et que d'autres entretiens suivraient « dans les jours, les semaines et les mois à venir », selon le vice-président américain. L'échange téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine et la volonté affichée de forcer à des négociations sur l'Ukraine font craindre à Kiev et aux Européens un règlement du conflit à leur détriment. Devant l'élite diplomatique mondiale réunie à Munich, le chef de l'État ukrainien a posé ses conditions pour un dialogue avec la Russie. « Je rencontrerai les Russes — un seul Russe, Poutine — mais seulement une fois que nous aurons un plan commun avec Trump, avec l'Europe », a-t-il prévenu. A l'heure actuelle, Donald Trump n'a pas de « plan tout prêt » pour arrêter la guerre, a-t-il aussi affirmé.Dans un discours très attendu, JD Vance a pris l'auditoire au dépourvu en effleurant à peine la question ukrainienne, préférant se livrer à une violente charge contre « la censure » et le « recul » de la liberté d'expression dans les pays européens. Le vice-président a en outre appelé l'Europe à prendre en main sa défense pour que les États-Unis puissent « se concentrer sur les régions du monde qui sont en grand danger ». Plus tôt, il a assuré aux Européens qu'ils avaient « bien sûr » leur place à la table d'éventuels pourparlers de paix, mais qu'ils devaient prendre davantage de responsabilités au sein de l'OTAN pour « partager le fardeau » de la défense du continent. « Il est temps d'investir car vous ne pouvez pas supposer que la présence américaine durera éternellement », a averti dans le même temps le chef du Pentagone Pete Hegseth, depuis Varsovie.





