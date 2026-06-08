Une propriétaire espagnole victime d'un squat : près de 130 000 euros de dommages

Une propriétaire espagnole affirme avoir vécu un véritable cauchemar après avoir laissé sa maison en location à des locataires qui ont cessé de régler leur loyer pendant vingt-et-un mois.

Une propriétaire espagnole affirme avoir vécu un véritable cauchemar après avoir laissé sa maison en location à des locataires qui ont cessé de régler leur loyer pendant vingt-et-un mois.

Les occupants auraient proposé de racheter le bien à un prix très inférieur à sa valeur, mais la propriétaire a refusé. Face à son refus, les occupants auraient saccagé le logement, causant des dégâts considérables. La propriétaire estime ses pertes à près de 130 000 euros, dont 30 000 euros de loyers impayés et environ 100 000 euros de dommages matériels. Une enquête a été ouverte et la justice espagnole devra désormais déterminer les responsabilités de chacun





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