Une première Maison partagée pour seniors atteints de maladies neuro-évolutives ouvre dans la Manche

Un habitat innovant, alternative à l'Ehpad, ouvre à Marigny-le-Lozon, géré par CetteFamille. Découvrez son fonctionnement.

Une première Maison partagée pour seniors atteints de maladies neuro-évolutives vient d'ouvrir ses portes à Marigny-le-Lozon, dans la Manche. Gérée par l'entreprise CetteFamille, cette structure innovante se présente comme une alternative aux Ehpad traditionnels.

Le concept repose sur un modèle de colocation: chaque résident dispose d'une chambre privée, meublée et personnalisable, tout en partageant des espaces communs comme le salon, la salle à manger et la cuisine. L'objectif est de recréer un environnement familial et chaleureux, favorisant l'autonomie et le lien social, tout en offrant un accompagnement adapté aux personnes souffrant de maladies neuro-évolutives telles que la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson.

La maison, une vaste demeure familiale entièrement rénovée, compte dix chambres réparties sur trois niveaux: trois au sous-sol, deux au rez-de-chaussée et cinq à l'étage. Chaque chambre est équipée d'une salle de bain privative avec douche. Les parties communes sont spacieuses et conçues pour favoriser les activités collectives: un salon pour les animations, une grande salle à manger pour les repas en commun, et une cuisine ouverte où les colocataires peuvent participer à la préparation des repas s'ils le souhaitent.

Un jardin attenant est en cours d'aménagement avec deux potagers, permettant aux résidents de s'adonner au jardinage. La maison a été pensée dans les moindres détails pour l'accessibilité: ascenseur, monte-escaliers, et équipements adaptés aux personnes à mobilité réduite. L'ambiance se veut résolument non médicalisée, loin de l'atmosphère d'un établissement spécialisé. Les résidents bénéficient d'un accompagnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, assuré par trois assistants de vie et un responsable de maison.

Ce personnel est formé aux spécificités des maladies neuro-évolutives. Le coût de la location s'élève à environ 2 600 euros par mois, un montant qui peut être réduit grâce aux aides personnalisées au logement (APL) et à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) selon les situations individuelles. Plusieurs familles se sont déjà montrées intéressées pour y placer leur proche, mais il reste encore des places disponibles.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche d'innovation sociale visant à offrir une alternative digne et humaine aux Ehpad, en privilégiant la vie en communauté dans un cadre adapté





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