Une première grève pour le secteur du jeu vidéo français

Le secteur français du jeu vidéo se prépare à vivre une journée de grève jeudi, une première dans l'histoire de l'industrie. Le Syndicat des travailleurs du jeu vidéo ( STJV ), à l'origine du mouvement, appelle à une mobilisation importante dans plusieurs villes françaises, dont Paris, Bordeaux et Rennes. D'autres organisations syndicales ont également rejoint l'appel du STJV , tant en France qu'à l'étranger, notamment à l'un des studios du géant français Ubisoft en Espagne.

\Le STJV espère rassembler plusieurs milliers de manifestants dans un secteur qui emploie entre 12 000 et 15 000 personnes en France. Parmi les revendications principales figurent l'arrêt des licenciements, l'amélioration des conditions de travail et une plus grande transparence sur le fonctionnement et les finances des entreprises. \Vincent Cambedouzou, délégué du STJV à Ubisoft Paris, déplore les décisions prises qui mettent l'industrie dans une situation difficile. « Il y a des gens qui prennent les pires décisions et mettent notre industrie dans l'état où elle est », s'exprime-t-il. « Ensuite, on nous demande de payer l'addition. » Le secteur du jeu vidéo traverse une période de reflux depuis près de deux ans, après des années fastes liées aux confinements. Des vagues de licenciements et de fermetures de studios ont marqué cette période. Plusieurs acteurs importants du secteur ont été touchés par des mouvements sociaux, jusqu'ici relativement rares dans l'industrie. Le mastodonte Ubisoft, qui emploie près de 18 000 personnes dans le monde (4 000 en France), a connu des grèves importantes en octobre, suite à un changement de politique sur le télétravail. L'entreprise, en difficulté en Bourse après plusieurs lancements décevants, doit annoncer jeudi ses résultats financiers pour son troisième trimestre décalé. Ils seront moins bons que prévu, a prévenu début janvier l'entreprise, qui a également reporté à mars la sortie de son jeu phare 'Assassin's Creed Shadows' et fermé plusieurs studios dans le monde ces derniers mois. Don't Nod, un autre studio en difficulté, a également connu plusieurs jours de grève après l'annonce d'un plan de licenciements, qui verrait le départ de 69 employés sur les quelque 250 que compte le studio à Paris. Un accord a finalement été trouvé pour privilégier les départs volontaires et limiter les départs contraints, après une période de fortes tensions sociales. \En septembre, plusieurs employés des studios Spiders et Kylotonn, propriétés de l'éditeur français Nacon, ont également fait grève pour dénoncer leurs conditions de travail, s'alarmant des risques de burn-out et d'une désorganisation des plannings. Vincent Cambedouzou soutient que la grève de jeudi est la suite logique de ces mouvements, une mobilisation collective pour exiger de meilleures conditions de travail et un avenir plus sûr. Le jeu vidéo, longtemps considéré comme un secteur 'créatif et artisanal', est aujourd'hui 'une industrie comme les autres', estime l'économiste spécialisé dans les industries culturelles Julien Pillot. Pour lui, 'des centaines, voire des milliers' de ses salariés 'se réveillent avec la gueule de bois' car 'ils se rendent compte que ce sont devenus des ouvriers comme les autres'. \Au-delà de la réalité économique difficile, cette grève entend également mettre en lumière certaines dérives. Le STJV a partagé ces dernières semaines sur les réseaux sociaux de nombreux témoignages anonymes d'employés de l'industrie, illustrant selon lui l'ambiance toxique et le sexisme régnant dans certaines entreprises. Le syndicat, créé en 2017 et présent dans une vingtaine de studios français, dit observer une hausse 'exponentielle' de ses adhérents, qui devraient bientôt atteindre le millier.





