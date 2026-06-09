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Une place de Paris va être rebaptisée en hommage à Michel Blanc

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Une place de Paris va être rebaptisée en hommage à Michel Blanc
Michel BlancJosiane BalaskoC À Vous
📆6/9/2026 12:17 AM
📰TeleLoisirs
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Josiane Balasko a révélé qu'une place de Paris va être rebaptisée en hommage à Michel Blanc. L'actrice a également évoqué la règle qu'elle s'est fixée pour recevoir des invités amis dans l'émission C à vous.

Une place de Paris va être rebaptisée en hommage à Michel Blanc , selon Josiane Balasko . L'actrice a révélé qu'elle s'est fixée une règle pour recevoir des invités amis dans l'émission C à vous, en déclarant : 'Je me l'interdis'.

Clémentine Célarié a évoqué son caractère parfois décrié et les conséquences sur sa carrière dans l'émission. La fille de Michel Serrault, Nathalie Serrault, a raconté son père sur le plateau de C à vous. Valérie Pécresse a envoyé un message lunaire à Bertrand Chameroy dans la dernière émission de C à vous. L'équipe de C à vous a reçu un joli cadeau de Zaz qui a fait la joie d'Anne-Elisabeth Lemoine et de toute l'équipe.

Anne-Elisabeth Lemoine a raconté les coulisses de sa promotion à la tête de C à vous. Hugh Laurie a répondu fermement aux critiques d'une journaliste après un post devenu viral. Une star de la série Dr House a été vue dans la série Dutton Ranch mais saviez-vous qu'elle était la fille d'une actrice des Frères Scott ? Catherine a révélé la vérité à Eve, plus en colère que jamais dans l'épisode 1940 de l'émission Un si grand soleil.

Elisabeth a cédé à Nicolas dans l'épisode 2222 de l'émission Demain nous appartient

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Michel Blanc Josiane Balasko C À Vous Clémentine Célarié Valérie Pécresse

 

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