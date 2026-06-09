Josiane Balasko a révélé qu'une place de Paris va être rebaptisée en hommage à Michel Blanc. L'actrice a également évoqué la règle qu'elle s'est fixée pour recevoir des invités amis dans l'émission C à vous.

Une place de Paris va être rebaptisée en hommage à Michel Blanc , selon Josiane Balasko . L'actrice a révélé qu'elle s'est fixée une règle pour recevoir des invités amis dans l'émission C à vous, en déclarant : 'Je me l'interdis'.

Clémentine Célarié a évoqué son caractère parfois décrié et les conséquences sur sa carrière dans l'émission. La fille de Michel Serrault, Nathalie Serrault, a raconté son père sur le plateau de C à vous. Valérie Pécresse a envoyé un message lunaire à Bertrand Chameroy dans la dernière émission de C à vous. L'équipe de C à vous a reçu un joli cadeau de Zaz qui a fait la joie d'Anne-Elisabeth Lemoine et de toute l'équipe.

Anne-Elisabeth Lemoine a raconté les coulisses de sa promotion à la tête de C à vous. Hugh Laurie a répondu fermement aux critiques d'une journaliste après un post devenu viral. Une star de la série Dr House a été vue dans la série Dutton Ranch mais saviez-vous qu'elle était la fille d'une actrice des Frères Scott ? Catherine a révélé la vérité à Eve, plus en colère que jamais dans l'épisode 1940 de l'émission Un si grand soleil.

Elisabeth a cédé à Nicolas dans l'épisode 2222 de l'émission Demain nous appartient





TeleLoisirs / 🏆 80. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Michel Blanc Josiane Balasko C À Vous Clémentine Célarié Valérie Pécresse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Une action du groupe intégriste catholique Civitas perturbe une exposition à ParisLa maire du Xe arrondissement Alexandra Cordebard a été bousculée par des individus appartenant au collectif catholique Civitas, qui ont également agressé le député écologiste Pouria Amirshahi. Six personnes ont été placées en garde à vue.

Read more »

'C'était une femme exceptionnelle' : l'hommage poignant de Michel Drucker à Bernadette Chirac'C'était une femme exceptionnelle' : l'hommage poignant de Michel Drucker à Bernadette Chirac

Read more »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur France – Irlande du Nord du 8 juinNotre pronostic : la France bat l’Irlande du Nord 1-0/2-0/3-0 (2.35)

Read more »

Michael Olise réalise un triplé sans être avant-centre, une première depuis Michel Platini en 1984Lors d'un match de préparation face à l'Irlande du Nord, Michael Olise est devenu le quatrième joueur de l'histoire des Bleus à inscrire un triplé sans occuper le poste d'avant-centre. Cette performance, rare dans l'histoire de l'équipe de France, n'avait plus été accomplie depuis Michel Platini à l'Euro 1984.

Read more »