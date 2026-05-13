Une place de Paris va être rebaptisée, Anne-Elisabeth Lemoine dévoile une règle, une hilarante vidéo de Clémentine Célarié, l'actu du matin en vidéo, les coulisses de la promotion de Anne-Elisabeth Lemoine, la vie avec les Walter Boys, Elizabeth Montgomery, la série Demain nous appartient... (VIDÉOS)

Une place de Paris va recevoir, dans les prochains jours, son propre passé puisque son nom sera rebaptisé en hommage au célèbre entraineur Michel Blanc. Anne-Elisabeth Lemoine sera enfin comédienne de prime abord lorsque les invités qu’elle reçoit n’appartiennent pas à sa famille. Côté popularité, Clémentine Célarié évoque son caractère parfois décrié et les conséquences sur sa carrière, et voilà que Valérie Pécresse, qui a déjà causé quelques frissons avec un message lunaire à Bertrand Chameroy, a encore surpris les téléspectateurs dans la dernière de C à vous. Les coulisses de la promotion de Anne-Elisabeth Lemoine, la vie avec les Walter Boys, Elizabeth Montgomery, la série Demain nous appartient, vont les inanimer pendant les prochaines heures, avec les résumés de leur direct...

Michel Blanc : Une place de Paris va être rebaptisée pour lui rendre hommage, confie Josiane Balasko «Je me l’interdis» : Anne-Elisabeth Lemoine dévoile cette règle qu’elle s’est fixée lorsqu’elle reçoit des invités dont elle est amie dans C à vous «Arrête de faire de la télé !

» : Clémentine Célarié évoque son caractère parfois décrié et les conséquences sur sa carrière (VIDEO) «On pleurait de rire à la maison» : le regretté Michel Serrault raconté par sa fille, Nathalie Serrault, sur le plateau de C à vous (VIDEO) «Quand vous êtes en vacances, ça m’en fait aussi» : le message lunaire de Valérie Pécresse à Bertrand Chameroy dans la dernière de C à vous (VIDEO) C à vous (France 5) : le joli cadeau de Zaz qui a fait la joie d’Anne-Elisabeth Lemoine et de toute l’équipe «J’ai pleuré» : Anne-Elisabeth Lemoine raconte les coulisses de sa promotion à la tête de C à vous (VIDÉOS) Ma vie avec les Walter Boys : Une saison 4 déjà prévue avant même la diffusion de la saison 3 et on a déjà des informations sur la suite !

Un si grand soleil en avance : Pablo trompe Noura avec Salomé, Jérémy en larmes... Le résumé de l’épisode 1922 du jeudi 14 mai 2026 «Elizabeth Montgomery (Ma sorcière bien aimée) n’était pas aussi douce et gentille» : Erin Murphy (Tabatha) balance sur sa mère dans la série Demain nous appartient en avance : Damien découvre que Violette est le corbeau ! Jean est libéré... Le résumé de l’épisode 2204 du jeudi 14 mai 202





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C à vous : Anne-Elisabeth Lemoine et Bertrand Chameroy dans la dernière émissionAnne-Elisabeth Lemoine et Bertrand Chameroy partagent un message lunaire dans la dernière émission de C à vous, tandis que Clémentine Célarié évoque son caractère décrié et les conséquences sur sa carrière.

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