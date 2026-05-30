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Une place de Paris sera rebaptisée en hommage à Michel Blanc

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Une place de Paris sera rebaptisée en hommage à Michel Blanc
Michel BlancJosiane BalaskoAnne-Elisabeth Lemoine
📆5/30/2026 12:45 AM
📰TeleLoisirs
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Josiane Balasko a confié que la place de Paris sera rebaptisée en hommage à Michel Blanc. Les créateurs de Star City ont décrypté la grande différence entre For All Mankind et ce nouveau spin-off.

Une place de Paris sera rebaptisée en hommage à Michel Blanc , a confié Josiane Balasko . Dans une émission de télévision, Anne-Elisabeth Lemoine a dévoilé une règle qu'elle s'est fixée lorsqu'elle reçoit des invités dont elle est amie.

Clémentine Célarié a évoqué son caractère parfois décrié et les conséquences sur sa carrière. Dans une autre émission, Nathalie Serrault a raconté son père, le regretté Michel Serrault, sur le plateau de C à vous. Le message lunaire de Valérie Pécresse à Bertrand Chameroy a été diffusé dans la dernière émission de C à vous. Zaz a offert un joli cadeau à Anne-Elisabeth Lemoine et à toute l'équipe.

Anne-Elisabeth Lemoine a raconté les coulisses de sa promotion à la tête de C à vous. Les créateurs de Star City ont décrypté la grande différence entre For All Mankind et ce nouveau spin-off. Cet aspect du tournage de Dutton Ranch a fait galérer Cole Hauser. Charles a été convoqué au procès de Gimenez, les Perrot ont été manipulés par Inès.

Le résumé de l'épisode 1934 du lundi 1er juin 2026 a été diffusé. Off Campus saison 1 épisode 3 a été diffusé, vous ne verrez plus jamais la scène de l'orgasme de la même façon après cette anecdote de Belmont Cameli

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Michel Blanc Josiane Balasko Anne-Elisabeth Lemoine Clémentine Célarié Nathalie Serrault Valérie Pécresse Bertrand Chameroy Zaz Star City For All Mankind

 

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