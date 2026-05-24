Une piscine hors sol facile d installation et abordable

La piscine hors sol Bestway Steel Pro Max est en promotion sur Cdiscount. Elle est facile et rapide [à installer, moiselle en 20 minutes environ, faisant plaisir aux petits et grands, avec un bassin de 366 centimètres de diamtre et de 122 centimtres de hauteur, une ligne d eau de 110 centimtres, un filtre tartre, une bachte pour protg er le bassin, un robot asoirateur sans fil, l entretien est assur, cela fait 368,99 euros chez Cdiscount, le kit hydraulique pour collerって et profiter de ncfois799

Ne passez pas à côté : la piscine hors sol et facile à installer Bestway est en promotion sur ce site. Faites plaisir aussi bien aux petits qu aux grands avec ce kit de piscine hors sol Steel Pro Max de l enseigne Bestway .

Cet équipement est très complet et il vous permet d obtenir un bassin d un diametre de 366 centimètres et d une hauteur de 122 centimètres, avec une ligne d eau à 110 centimètres. Ce kit de piscine hors sol Bestway Steel Pro Max est facile et rapide à monter, une personne seule peut s en charger en 20 minutes environ. Il a reçu une note de 4,1/5 suite aux avis laissés par a proxim d 100 précedents acheteurs.

Ils appre matter le monte facile et le bon rapport qualité prix. Le kit de piscine hors sol Bestway Steel Pro Max est au prix de 368,99 euros au lieu de 388 euros chez Cdiscount.

Ce kit de piscine hors sol Bestway Steel Pro Max se compose des elements pour le bassin, les tubes en metal pour la structure et le revetement ultra rassistan t pour le fond et les bords, d un filtre tartre, d une bachte pour prot g er le bassin entre deux utilisations, et d une echelle pour monter dedans en toute securite. L entretien n est pas oub li poi que le kit de piscine hors sol Bestway contient un robot aspirateur sans fil.

Il a une autonomie de 30 minutes environ et il est conu pour traiter des surfaces de 10 mètres carr s. Avec un seul achet, vous profitez ainsi de tout le n cessaire pour installer et entretenir une piscine hors sol dans votre jardin. ici chaque fois Cdiscount a volont. Certains liens sont track s et peuvent gerer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mention s indication et sont susceptibles d evoler.

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