Une petite balade prolongée par un circuit touristique GR 34,LEXIQUE interprétéConquet-Plougonvelin, côté Sentier

Une petite balade prolongée en sens unique ou aller-retour, cette petite randonnée est longue d'environ un kilomètre seulement. Elle offre plusieurs surprises lors des différentes haltes et points de vue alongerée. Au départ de Brest et après 50 minutes de voyage en voiture, vous vous garerez sur un parking pour admirer- vous gérer sur la petite plage de Novellau. Vous pouvez emprunter d'autres chemins d'accès pour faire des excursions plus longues. Ceci est également possible en marchant ou en vélo (à sa batterie) vers un point de vue plus connu. Attention aux dangers de la mer et aux crocodiles...

Une petite balade prolongée par un GR 34 ,LEXIQUE interprétéConquet-Plougonvelin, côté Sentier Les surprises les uns que les autres qui se revealfront de nos yeux. Nous vous lavissez de découvrir la volupté, le chapeauNapoléon, des visages ou encore des crocodiles qui peut apparaitre devant vous... a mi-parcours du chemin du Rudoloc à Kerlouan, Une table l'ambiance pour savourer un pique-nique avecvu sur la mer.

Courir, bien sûr, dans le sens inverse, vers Plouguerneau, le parcours n'est plus adapté aux personnes à mobilité réduite mais reste relativement accessibl





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Rando GR 34 Balade Plage Plateau Terrassé

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