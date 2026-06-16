Une pendule Art déco des Années folles aux enchères en Gironde

Une mystérieuse pendule Art déco en malachite, diamants et onyx noir, signée Vacheron Constantin et Ferdinand Verger, sera vendue aux enchères à Portets. Estimée à plusieurs dizaines de milliers d'euros, elle attire l'attention des collectionneurs du monde entier.

Une pendule Art déco exceptionnelle, datant des Années folles, sera mise aux enchères le jeudi 18 juin à l'hôtel des ventes de Portets, en Gironde .

Cet objet de prestige, signé par les plus illustres maîtres horlogers suisses et bijoutiers parisiens de l'époque, a déjà suscité un vif intérêt à l'international. Des collectionneurs des États-Unis, de Russie, du Canada, du Koweït, de Grande-Bretagne et des Pays-Bas ont afflué d'appels ces derniers jours, selon le commissaire-priseur Joël Barra. Le dernier exemplaire similaire adjugé il y a une vingtaine d'années avait atteint près de 164 000 euros, et les enchères pourraient bien s'envoler à nouveau.

Cette pendule, numéro 131 de la vente, est un véritable bijou de technologie et d'art. Son boîtier en argent laqué noir renferme un mécanisme signé Vacheron & Constantin, la plus ancienne manufacture horlogère au monde, établie en Suisse depuis 1755. À l'extérieur, le cadran est orné de fleurs peintes émergeant de rochers et de flots écumants, un dessin inspiré des modèles de la Chine impériale, réalisé en laque.

Les aiguilles ajourées sont incrustées d'une multitude de diamants, tandis que l'ensemble est enlacé par un couple de perruches ciselées dans la malachite et repose sur un socle d'onyx noir. Le joaillier et horloger parisien Ferdinand Verger, réputé comme le joaillier des joailliers après la Première Guerre mondiale, a supervisé la composition, avec la collaboration d'Arnold Ostertag, éminent joaillier parisien de l'entre-deux-guerres.

Les propriétaires actuels, un couple d'octogénaires de la région sans héritiers, ont apporté la pendule à l'étude de Me Barra pour une expertise de plusieurs lots, sans en connaître la valeur réelle. Ils la conservaient depuis des années sur une commode, puis dans une salle à manger, considérée simplement comme un bel objet. Mais l'œil averti du commissaire-priseur a immédiatement reconnu les signatures et les poinçons, notamment le numéro de série datant de 1928.

Pour Joël Barra, cette pendule est un produit rare, typique des Années folles, une époque où tout était permis grâce à l'abondance d'argent. Elle représente un témoignage précieux de l'art décoratif de cette période, alliant le génie horloger suisse et le raffinement de la bijouterie parisienne





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