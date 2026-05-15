Une Nuit Tropicale au Château La Piolette : La Gozadera arrive à Pian-sur-Garonne

Découvrez la Nuit de la samba et de la salsa, un événement festif et solidaire organisé par Franck Cazenave au château La Piolette pour célébrer les rythmes latins en Gironde.

Le domaine viticole du château La Piolette, situé dans le charmant village de Pian-sur-Garonne en Gironde , s'apprête à vibrer au rythme des percussions latines. Habitué à accueillir des rendez-vous gourmands comme Le Banquet des Copains, le lieu change d'ambiance pour proposer une soirée unique : La Nuit de la samba et de la salsa.

À l'initiative de ce projet ambitieux, on trouve Franck Cazenave, un passionné de 59 ans résidant à Langon, qui souhaite transformer son loisir en un moment de partage collectif. Pour ce premier événement d'envergure, il espère rassembler entre 100 et 150 participants dans un cadre enchanteur, mêlant la beauté du vignoble à l'énergie débordante des danses afro-caribéennes. La passion de Franck Cazenave pour la danse n'est pas récente, mais elle s'est intensifiée depuis sept ans.

Pratiquant assidu de la SBK, un acronyme regroupant la Salsa, la Bachata et la Kizomba, il a trouvé dans ces disciplines une source de joie immense. Cette inclinaison pour les sonorités exotiques trouve ses racines dans son enfance. Ses parents, véritables mélomanes, l'ont exposé très tôt à une palette musicale extrêmement variée, allant de la country au lindy hop. C'est notamment à travers son père qu'il a découvert les compositions de Gilberto Gil, l'illustre artiste brésilien.

Aujourd'hui, Franck décrit la musique brésilienne comme un ensemble de cliquetis joyeux dans l'esprit, une force entraînante qu'il a hâte de faire découvrir au grand public le vendredi 29 mai 2026. L'étincelle qui a conduit à la création de cette soirée est née lors d'un concert du groupe Cuba Do Ré au parc des Vergers à Langon. Transporté par l'ambiance électrique de la représentation, Franck a ressenti le besoin d'organiser lui-même un événement similaire.

Le choix du château La Piolette n'est pas fortuit. Outre la beauté du site, un lien personnel unit Franck au propriétaire, Fabien. Les deux hommes se connaissaient déjà il y a quinze ans lorsqu'ils vivaient à Montrouge, près de Paris, avant de se retrouver par un pur hasard dans un supermarché girondin. Cette reconnexion inattendue a facilité l'organisation de l'événement, baptisé La Gozadera, une expression cubaine évoquant la fête, la liesse et l'excitation collective.

Le programme de la soirée est conçu pour monter progressivement en puissance. Dès 18 heures, les invités pourront profiter d'une ambiance chill et détendue pour s'imprégner du lieu. À 19 heures, une initiation à la samba sera proposée pour un tarif accessible de 5 euros, permettant aux novices de s'essayer aux pas de base. La soirée dansante débutera officiellement vers 19 heures 30, avec un droit d'entrée de 20 euros incluant un verre de bienvenue.

Le spectacle sera assuré par deux formations majeures : le groupe Paribaya, spécialisé dans la samba brésilienne, ouvrira le bal, suivi d'un entracte animé par un DJ. La soirée culminera avec la performance énergétique de Cuba Do Ré, un ensemble de sept musiciens maîtrisant la salsa, la bachata, le son et le cha cha cha. Au-delà de l'aspect festif, Franck Cazenave a souhaité insuffler une dimension solidaire à son projet.

Si l'objectif premier est de couvrir les frais d'organisation, tous les bénéfices éventuels seront reversés à l'association Envole-toit Sud-Gironde. Cette structure langonnaise œuvre quotidiennement via des maraudes pour soutenir les personnes sans-abri sur le territoire. En alliant la passion de la danse à la générosité, l'organisateur espère non seulement réussir ce pari humain et musical, mais aussi poser les jalons d'une deuxième édition.

L'organisation logistique, incluant un service de stationnement dédié, est déjà prête pour accueillir les nombreux danseurs attendus dans ce coin de paradis girondin





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