Une nouvelle ère de prévention de la sclérose en plaques

Des chercheurs de l'Université McGill ont identifié 39 protéines liées au risque de sclérose en plaques, dont huit qui présentaient déjà des anomalies chez des personnes qui développeraient la maladie près de six ans plus tard.

Des chercheurs de l'Université McGill ont analysé les données de plus de 80 000 personnes et ont identifié 39 protéines liées au risque de sclérose en plaques .

Huit d'entre elles présentaient déjà des anomalies chez des personnes qui développeraient la maladie près de six ans plus tard. Cette découverte pourrait ouvrir une nouvelle ère de prévention de la maladie. Les chercheurs ont utilisé une méthode appelée 'randomisation mendélienne' pour déterminer si ces protéines contribuent réellement au risque de maladie. Cette approche s'appuie sur les variations génétiques naturelles influençant le niveau de certaines protéines.

Les chercheurs ont également identifié huit protéines qui présentaient déjà des niveaux anormaux chez les futurs patients, près de six ans avant le diagnostic. Cette découverte rapproche la sclérose en plaques d'autres maladies chroniques pour lesquelles des biomarqueurs permettent déjà d'évaluer un risque avant l'apparition des complications. Les chercheurs espèrent qu'ils pourront un jour intervenir avant que des dommages irréversibles ne surviennent





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