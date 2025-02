Une Nouvelle Découverte Sur la Résistance aux Antibiotiques

Une étude menée par le professeur Éric Oswald et son équipe révèle un mécanisme inédit de résistance aux antibiotiques chez Pseudomonas aeruginosa. Ce mécanisme implique la production de vésicules toxiques qui augmentent à la fois la résistance aux antibiotiques et la virulence de la bactérie. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives pour le développement de traitements plus efficaces contre les infections.

Le professeur Éric Oswald, praticien au CHU de Toulouse, revient sur cette découverte, fruit d’un travail collaboratif avec de nombreux chercheurs, dont la doctorante toulousaine Audrey Goman, première auteure de l’étude. Votre étude met en lumière un mécanisme inédit de résistance aux antibiotiques .

Pouvez-vous nous expliquer votre découverte ? Nous avons étudié un phénomène de résistance chez Pseudomonas aeruginosa, une bactérie pathogène qui cause des infections sévères, notamment en milieu hospitalier. Nous avons identifié la protéine CprA qui, sous l’effet d’un antibiotique de dernier recours, entraîne une modification de la membrane bactérienne. Cette modification favorise la production de vésicules toxiques qui augmentent à la fois la résistance aux antibiotiques et la virulence de la bactérie. Comment avez-vous démontré l’existence de ces vésicules ? Nous avons analysé les surnageants bactériens – c’est-à-dire les liquides dans lesquels les bactéries sont cultivées – et constaté la présence d’excroissances provenant des membranes bactériennes. Nous avons ensuite purifié ces vésicules et prouvé qu’elles étaient toxiques. Nous avons aussi démontré que leur production était déclenchée par la présence de certains antibiotiques. Cette résistance aux antibiotiques a donc un effet pervers : elle aggrave l’infection ? Exactement. En modifiant sa membrane pour se protéger, la bactérie intensifie sa virulence. Ce phénomène déclenche une réponse inflammatoire excessive chez le patient, ce qui complique encore plus la prise en charge médicale. Cette découverte a-t-elle des implications au-delà de Pseudomonas aeruginosa ? Oui, et c’est un aspect essentiel de notre étude. Nous avons trouvé des mécanismes similaires chez d’autres bactéries pathogènes, y compris certaines responsables d’infections extra-intestinales et même des bactéries qui s’attaquent aux plantes. Cela signifie que cette stratégie de défense est répandue dans le monde bactérien et qu’elle pourrait concerner de nombreuses infections. Comment cette découverte peut-elle aider à combattre les infections bactériennes ? Elle met en lumière une cible potentielle pour de nouveaux traitements. Plutôt que d’attaquer directement la bactérie avec des antibiotiques, on pourrait inhiber la production de ces vésicules toxiques, limitant ainsi à la fois la résistance aux antibiotiques et la virulence de la bactérie. Cette approche permettrait de restaurer l’efficacité des traitements existants. Peut-on parler d’une avancée majeure ? C’est une avancée importante, car elle remet en question la vision classique de la résistance bactérienne. Jusqu’à présent, on considérait cette résistance comme un simple mécanisme de défense. Or, nous montrons qu’elle est aussi liée à une augmentation de la virulence. Notre étude a déjà suscité beaucoup d’intérêt dans la communauté scientifique, et elle ouvre la voie à de nouvelles recherches. La résistance aux antibiotiques est un problème de santé publique majeur. Pourquoi est-elle si préoccupante ? Parce qu’elle progresse à une vitesse alarmante. L’OMS classe certaines bactéries résistantes, dont Pseudomonas aeruginosa, parmi les menaces prioritaires. Ces bactéries sont responsables de nombreuses infections nosocomiales et leur résistance réduit considérablement les options thérapeutiques. Si nous ne trouvons pas de solutions, nous risquons de nous retrouver dans une ère post-antibiotique où des infections banales redeviendront mortelles. Face à cette menace, les bactéries ne vont-elles pas développer d’autres stratégies de résistance ? C’est une course perpétuelle. Les bactéries évoluent et trouvent sans cesse de nouvelles façons d’échapper aux traitements. Mais en comprenant mieux leurs mécanismes d’adaptation, nous pouvons anticiper ces évolutions et développer des stratégies pour limiter l’apparition de nouvelles résistances. Quelles sont les pistes explorées aujourd’hui pour limiter cette résistance ? Il existe plusieurs approches. Certaines visent à découvrir de nouveaux antibiotiques, d’autres à développer des traitements alternatifs comme les phages. L’amélioration des règles d’hygiène et la réduction de l’utilisation abusive des antibiotiques jouent aussi un rôle clé. Enfin, la vaccination contre certaines bactéries peut aider à limiter leur propagation. Votre découverte pourrait-elle être appliquée à la médecine vétérinaire ou à l’agriculture ? Tout à fait. La résistance bactérienne ne concerne pas seulement l’homme, elle touche aussi les animaux et les plantes. Nos résultats pourraient être utilisés pour développer de nouvelles stratégies contre les infections en élevage ou en agriculture. Par exemple, nous travaillons sur des approches vaccinales avec des chercheurs spécialisés en grippe aviaire. Combien de temps a nécessité cette recherche ? Elle s’appuie sur des observations faites il y a une quinzaine d’années





