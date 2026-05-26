Une nouvelle culotte menstruelle pour soulager les crampes menstruelles

Une nouvelle culotte menstruelle, Warmly, diffuse une chaleur continue pour soulager les crampes menstruelles. Elle est conçue pour être utilisée pendant plusieurs heures sans interruption et peut être utilisée pour toutes les activités quotidiennes. La chaleur utilisée pour soulager les crampes repose sur un principe simple et reconnu : elle détend les muscles de l'utérus responsables des crampes et favorise la circulation sanguine.

Une nouvelle culotte menstruelle pourrait changer la donne pour les femmes souffrant de règles douloureuses. Cette culotte chauffante, Invisible sous les vêtements, diffuse une chaleur continue pour soulager les crampes.

Elle est conçue pour être utilisée pendant plusieurs heures sans interruption et peut être utilisée pour toutes les activités quotidiennes. La chaleur utilisée pour soulager les crampes repose sur un principe simple et reconnu : elle détend les muscles de l'utérus responsables des crampes et favorise la circulation sanguine. La culotte chauffante Warmly est conçue pour être utilisée par toutes les femmes de 14 à 45 ans souffrant de règles douloureuses, ainsi qu'aux personnes atteintes d'endométriose.

Elle est également destinée à leur entourage et aux professionnels qui les accompagnent, telles que les adolescentes, les parents, les gynécologues et les sages-femmes. La culotte chauffante Warmly entend transformer un moment subi en une expérience plus douce, moins contraignante





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