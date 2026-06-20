Une nouvelle application mobile permet de retrouver le charme de la Game Boy Camera sur iOS et Android. Les possesseurs d'une véritable caméra Nintendo peuvent désormais capturer leurs clichés directement depuis leur smartphone.

Une nouvelle application mobile permet de retrouver le charme de la Game Boy Camera sur iOS et Android . Les possesseurs d'une véritable caméra Nintendo peuvent désormais capturer leurs clichés directement depuis leur smartphone, mais à une condition.

L'accessoire mis au point par Epilogue, capable d'offrir une seconde jeunesse aux cartouches Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance, permet notamment de sauvegarder ses jeux, transférer ses sauvegardes ou encore récupérer les photos stockées sur une mythique Game Boy Camera. Aujourd'hui, l'accessoire franchit une nouvelle étape en s'invitant directement sur nos smartphones, via une application disponible gratuitement sur iOS et Android qui s'adresse autant aux nostalgiques qu'aux curieux.

Son principe est simple : voir le monde en 8 bits, à la manière de la Game Boy Camera. Cette application permet de capturer des photos à la manière de la Game Boy Camera, laquelle peut être reliée au smartphone, via le module GB Operator. Concrètement, sans le moindre accessoire, l'application est capable d'utiliser l'appareil photo du smartphone pour générer des clichés façon Game Boy Camera. Les images sont converties façon 8 bits, avec tramage et palette (ultra) limitées.

L'application ne se contente toutefois pas d'imiter le rendu d'origine. Elle ajoute plusieurs réglages modernes, comme l'exposition, la vitesse d'obturation ou encore différentes palettes de couleurs, afin de personnaliser davantage ses créations, avec la possibilité de capturer des photos, mais aussi des vidéos. Les utilisateurs équipés d'un module GB Operator et d'une authentique Game Boy Camera peuvent également profiter d'un avantage, en reliant l'ensemble à leur smartphone via USB.

Une fois connectée, la caméra Nintendo devient pleinement exploitable depuis l'application mobile. L'intérêt est double : d'une part, les clichés sont capturés directement à partir du capteur d'origine de la Game Boy Camera, préservant ainsi son rendu si particulier, et d'autre part, les photos sont automatiquement enregistrées dans la mémoire du smartphone, prêtes à être partagées sur les réseaux sociaux ou conservées dans la galerie photo de l'appareil.

Près de trente ans après son lancement, la Game Boy Camera continue ainsi de surprendre. Certes, ses 0,014 mégapixel font sourire à l'heure des capteurs de plusieurs dizaines de mégapixels. Mais, à l'instar de nos consoles d'antan, c'est précisément cette imperfection qui continue de faire tout son charme aujourd'hui, non





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