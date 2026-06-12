La Mission locale des Jeunes de la Métropole de Montpellier a inauguré une nouvelle antenne à Croix d'Argent, avec Fatima Bellaredj à la présidence.

Une nouvelle antenne de la Mission locale des Jeunes de Montpellier Méditerranée Métropole ouvre à Croix d'Argent tandis que Fatima Bellaredj en devient la présidente.

L'inauguration de cette nouvelle antenne a lieu au 4 boulevard Vieussens dans le quartier Croix d'Argent à Montpellier. Avec l'ouverture de cette 15e antenne, la Mission locale des Jeunes de la Métropole de Montpellier pourra répondre au plus près aux ambitions de Michaël Delafosse en matière d'emploi. Le maire et président de la métropole a choisi de faire du développement économique du territoire, une priorité avec un objectif ambitieux : la création d'emplois.

La Mission locale des Jeunes doit être pleinement mobilisée à nos côtés et aux côtés de l'État pour permettre à l'ensemble des jeunes du territoire de bénéficier de cette dynamique et d'accéder ainsi à l'emploi, au logement et à l'autonomie. Fatima Bellaredj, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée à l'Enseignement supérieur, à la Recherche, à l'Emploi et à l'Insertion, a été élue présidente de la Mission Locale des Jeunes.

Elle est accompagnée de deux vice-présidentes, dont une vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée au Logement, au Programme local de l'Habitat et à la Politique de la Ville, et une adjointe au maire de Montpellier, déléguée à la Jeunesse et à la Vie étudiante, qui est élue trésorière. Cette élection confirme la détermination de la métropole à créer de la richesse et de l'emploi sur le territoire en attirant des entreprises, en les accompagnant mais aussi en soutenant nos filières stratégiques





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