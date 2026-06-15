Une nourrice placée en détention provisoire après avoir secoué un bébé de 4 mois

Une nourrice de 44 ans a été placée en détention provisoire après avoir été filmée en train de secouer un bébé de 4 mois dont elle avait la garde à Paris. Cette affaire dramatique remet en lumière le syndrome du bébé secoué, une forme grave de maltraitance infantile encore trop méconnue.

Une nourrice de 44 ans a été placée en détention provisoire après avoir été filmée en train de secouer un bébé de 4 mois dont elle avait la garde à Paris.

Cette affaire dramatique remet en lumière le syndrome du bébé secoué, une forme grave de maltraitance infantile encore trop méconnue. Quels sont les symptômes qui doivent alerter et comment réagir ? Un nourrisson hospitalisé après des gestes violents L'affaire a profondément choqué. Une nourrice employée dans le cadre d'une garde partagée est accusée d'avoir secoué un nourrisson de 4 mois.

Alertés après un malaise du bébé, les secours ont pris en charge l'enfant. À l'hôpital, les médecins ont constaté un hématome sous-dural intracrânien ainsi qu'une hémorragie rétinienne, des lésions compatibles avec un syndrome du bébé secoué. Des images captées par une caméra installée au domicile des parents auraient montré des comportements jugés particulièrement violents. Le nourrisson a depuis retrouvé sa famille, mais son état de santé reste sous surveillance.

Le syndrome du bébé secoué, une maltraitance aux conséquences dramatiques Le syndrome du bébé secoué (SBS) correspond à un traumatisme crânien non accidentel provoqué par un secouement volontaire du nourrisson. Selon le Dr Emmanuel Delmas, urgentiste pédiatre, interrogé pour un précédent article, ce geste peut entraîner des lésions cérébrales parfois mortelles ou responsables de handicaps lourds. Chaque année en France, environ 400 enfants en seraient victimes.

Les nourrissons de moins d'un an, et plus particulièrement ceux de moins de 6 mois, sont les plus exposés. La Haute Autorité de santé (HAS) rappelle qu'il s'agit de l'une des formes les plus graves de maltraitance infantile. Les conséquences peuvent être particulièrement sévères : décès, troubles neurologiques, déficits visuels ou auditifs, épilepsie, paralysie ou encore difficultés d'apprentissage. Quels symptômes doivent faire suspecter un bébé secoué ?

Les signes peuvent apparaître immédiatement après le secouement. Certains sont particulièrement inquiétants : D'autres symptômes, parfois plus discrets, doivent également attirer l'attention : Selon les recommandations de la HAS, les médecins doivent évoquer systématiquement un possible secouement face à ces manifestations, même lorsqu'elles paraissent peu spécifiques. Que faire en cas de doute ? Face à un nourrisson présentant ces symptômes, il est recommandé de contacter immédiatement les secours en composant le 15 ou le 112.

Le diagnostic repose sur plusieurs examens, notamment un scanner cérébral, une IRM, un fond d'œil et parfois des radiographies du squelette. En cas de suspicion de syndrome du bébé secoué, l'enfant doit être hospitalisé rapidement afin de bénéficier d'une prise en charge adaptée. La HAS rappelle également que tout professionnel de santé suspectant une maltraitance a l'obligation d'effectuer un signalement afin de protéger l'enfant.

Enfin, les spécialistes insistent sur un message essentiel : un bébé ne doit jamais être secoué, quelles que soient les circonstances. Si les pleurs deviennent difficiles à supporter, il est important de demander de l'aide à son entourage ou de contacter le 119, numéro national dédié à la protection de l'enfance





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