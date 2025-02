Une Nécropole Médiévale Sur l'Île de Ré : Des Liens Inédits avec le Nord de l'Europe

Une fouille menée à La Flotte, sur l'île de Ré, a révélé une nécropole médiévale avec des tombes datant de l'époque carolingienne, qui présentent des similitudes avec les objets et les pratiques funéraires du monde nordique.

Des chercheurs de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) ont mis au jour un site funéraire à La Flotte, sur l'île de Ré, qui atteste de connexions jusqu'alors méconnues entre l'archipel charentais et le nord de l'Europe. L'opération de fouilles, lancée en décembre dernier, a livré des vestiges datant de plusieurs siècles, dont 48 sépultures individuelles et plusieurs ossuaires. Cinq tombes, en particulier, ont attiré l'attention des archéologues.

Datant de l'époque carolingienne, elles se distinguent par la position des corps, leur orientation et la présence d'objets inhabituels. Trois individus sont inhumés dans des positions peu communes : l'un sur le côté gauche, les membres inférieurs fléchis, l'autre sur le ventre et le troisième sur le dos, mais avec les membres repliés et surélevés. Le mobilier trouvé comprend des parures, des vêtements et des objets personnels, ce qui conduit les archéologues à qualifier ces sépultures d'« habillées ». Parmi les pièces remarquables figurent deux peignes (en os ou bois de cervidés), dont l'un à décor géométrique évoque des parallèles avec des objets identifiés dans la région frisonne, aux Pays-Bas. Des colliers de perles en ambre, en verre, en os et en alliage cuivreux ont également été découverts dans deux sépultures, s'approchant d'exemplaires bien connus dans l'ensemble du monde nordique. Ils datent du IXe siècle et sont accompagnés d'objets métalliques, notamment un couteau pivotant, dont un exemplaire semblable a été retrouvé dans le sud-est de l'Angleterre, et une ceinture en alliage cuivreux (peut-être plaquée d'argent) présentant un décor évoquant le monde anglo-saxon. « Ces découvertes sont uniques en France », soulignent Annie Bolle, responsable scientifique du chantier, et l'anthropologue Elsa Ciesielski. Ces caractéristiques poussent les scientifiques à envisager deux hypothèses : soit la présence d'une population d'origine étrangère au sein d'un cimetière local, soit l'existence de notables locaux affichant leur statut particulier jusque dans la mort. Des analyses plus poussées, notamment génomiques et isotopiques, vont être conduites prochainement pour déterminer l'origine géographique et les liens familiaux éventuels entre ces individus. Cette découverte s'inscrit cependant dans un contexte historique connu, marqué par des raids vikings, nombreux autour de l'an 1000. On sait que le site de La Flotte sert probablement de port d'échouage depuis l'Antiquité. Il apparaît désormais comme un témoin archéologique majeur des réseaux d'échanges entre le monde nordique et la façade atlantique française au haut Moyen Âge. Les objets découverts vont faire l'objet d'études approfondies au laboratoire Arc'antique, spécialisé dans la conservation et la restauration du patrimoine archéologique. Ces analyses permettront d'identifier l'origine des matériaux utilisés et de mieux cerner les matériaux textiles miraculeusement préservés sur certains objets. Cette fouille, menée sur prescription de l'État (Drac Nouvelle-Aquitaine), apporte en tout cas un éclairage nouveau sur l'histoire maritime de l'île de Ré et ses connexions avec le nord de l'Europe au Moyen Âge





LePoint / 🏆 8. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

ARCHÉOLOGIE ÎLE DE RÉ MÉDIÈVE NORD DE L'europe FUNÉRAIRES VIKINGS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

«Honte et indignité» : Macron s’insurge après des dégradations dans une nécropole dédiée aux tirailleurs sénégalaisPlusieurs dizaines de plaques de sépultures ont été dégradées dans le Tata sénégalais de Chasselay (Rhône), une nécropole dédiée aux tirailleurs, avait-on appris mercredi auprès de la préfecture du département.

Lire la suite »

Rhône : Une nécropole dédiée aux tirailleurs sénégalais dégradée, Macron dénonce la « honte et l’indignité »Des plaques commémorant des tirailleurs sénégalais ont été dégradées, une enquête a été ouverte

Lire la suite »

Mettre une bâche sur sa pelouse contre les mauvaises herbes : est-ce une vraie bonne idée ?Éliminer les plantes indésirables dans le gazon est une priorité des jardiniers. Elles nuisent à la beauté de la pelouse voire à sa santé. Est-ce que la protéger avec une bâche est efficace ?

Lire la suite »

Manuel Valls Ironise Sur Ses Retrouvailles Avec Un Député Après Une Question Sur MayotteManuel Valls, en commission des affaires économiques le 13 janvier 2025, ironise sur ses retrouvailles avec un député après une question sur Mayotte. Le député nourrit à l’égard de Manuel Valls « un rejet viscéral » et le ton de la question posée était plutôt virulent.

Lire la suite »

Le routier polonais agresse sexuellement une automobiliste héraultaise sur une aire de reposLe Polonais avait agressé une Héraultaise à Fabrègues, après l’avoir convaincue de s’arrêter en lui faisant de nombreux appels de phare. Il a écopé d’une peine de prison avec sursis.

Lire la suite »

Décès d'une skieuse britannique après une collision sur les pistes des ArcsUne skieuse britannique de 62 ans est décédée mardi après avoir percuté un autre skieur sur le domaine de la station savoyarde des Arcs. L'accident s'est produit vers 10h30 sur la piste noire 'bien damée' de l'Aiguille rouge (Arc 2000). La skieuse a perdu le contrôle de ses skis et est entrée en collision avec un homme de 35 ans arrêté en contre-bas. Elle est décédée peu après l'intervention des secours. L'homme a subi une fracture de la jambe. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Lire la suite »