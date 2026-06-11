Une coach de vie propose une méthode simple et efficace pour retrouver l’équilibre au quotidien : la méthode des 3 blocs. Accessible, adaptable et apaisante, elle pourrait bien révolutionner votre façon de prendre soin de vous.

Vous croulez sous les to-do lists interminables et les conseils bien-être contradictoires ? Une coach de vie propose une méthode simple et efficace pour retrouver l’ équilibre au quotidien : la méthode des 3 blocs .

Accessible, adaptable et apaisante, elle pourrait bien révolutionner votre façon de prendre soin de vous. Se sentir mieux sans en faire trop : un besoin devenu essentiel Dans une société où l’on valorise la performance, il est devenu courant de vouloir tout bien faire : bien manger, bien bouger, bien s’entourer, bien travailler… Résultat ? Une surcharge mentale qui pèse lourd sur notre moral.

Les réseaux sociaux regorgent de conseils pour devenir la meilleure version de soi-même, mais peu prennent en compte la réalité des journées de 24 heures. C’est justement ce constat qui a inspiré Kate MacGowan, coach de vie sur la plateforme de bien-être Juno, à créer une méthode à la fois simple, flexible et réellement efficace : la méthode des 3 blocs.

Une routine bien-être flexible et ancrée dans la réalité La méthode des 3 blocs repose sur un principe fondamental : se concentrer sur ce qui a un réel impact sur notre bien-être, sans ajouter de pression. Selon Kate MacGowan, la clé n’est pas de suivre une routine parfaite, mais une routine qui nous correspond. Les trois blocs — mouvement, concentration, alimentation — couvrent les piliers essentiels d’un quotidien équilibré. À voir aussi Article Faites le clown !

- Doctissimo Article Amma - Sri Mata Amritanandamayi - Doctissimo Une méthode douce pour se recentrer et se respecter Ce qui distingue la méthode des 3 blocs, c’est sa souplesse. Il n’y a pas de règle stricte : vous choisissez comment et combien de temps consacrer à chaque bloc, selon vos impératifs. Cela permet de créer une routine bien-être personnalisée, sans se comparer ni se juger. L’objectif ?

Moins de pression, plus d’équilibre. Et surtout, un retour à soi, dans le respect de ses besoins réels. Adopter la méthode des 3 blocs, c’est arrêter de courir après un idéal inatteignable pour enfin prendre soin de soi en conscience. Un petit pas chaque jour, pour un grand mieux-être durable.

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Méthode Des 3 Blocs Équilibre Au Quotidien Prendre Soin De Soi Routine Bien-Être Piliers Essentiels D’Un Quotidien Équilibré

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