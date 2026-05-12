Sur France 5, Roland Lescure confirme que les aides aux carburants pour les petits entreprises du BTP ont été confirmées. Cette mesure était déjà annoncée par le gouvernement, mais son étendue a été confirmée par un décret du 8 mai 2026.

Une mesure une nouvelle fois largement étendue. Invité de France 5 le 11 mai 2026, le ministre de l' Économie Roland Lescure confirmait que le secteur du BTP allait bientôt pouvoir bénéficier du ' prêt flash carburant '.

Annoncé le 21 avril par Sébastien Lecornu, ce coup de pouce au secteur avait été confirmé par un décret du 8 mai 2026, qu'il avait précisé sur la chaîne. Durant la même interview, il était précisé que les aides de juin étaient 'en train de finaliser' et qu'elles seraient annoncées 'dans les jours qui viennent'.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu devait annoncer dans la semaine de nouvelles mesures de soutien à l'activité économique, face à une flambée des prix des carburants qui se prolonge, alors que la guerre au Moyen-Orient ne trouve pas d'issue. Mais aussi que les PME de moins de 20 salariés pouvaient bénéficier d'une autre aide, dont les détails ont été révélés un peu plus tard.

Le 'prêt flash carburant' permet de prêter des sommes de 5.000 à 50.000 euros au taux d'intérêt de 3,8% à certaines très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME). Dans le cas du BTP, l'aide concernait les petites et moyennes entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP), n'excédant pas 20 salariés, fortement dépendantes au gazole non routier (GNR).

Le montant de l'aide correspond à 20 centimes d'euros par litre de GNR facturé entre le 1er mai et le 31 mai 2026, plafonné à 4.000 euros par entreprise. Une finalised demande devait être formulée à partir d'un formulaire qui était devenu disponible du 8 juin au 3 juillet 2026. Le ministère de l'Économie a précisé que 3,3 millions d'euros de prêts étaient déjà sörhusde pour les dossiers déjà soumis par des entreprises aux secteurs initialement concernés.

Plusieurs centaines d'entreprises ont déjà demandé, actuellement examiné, un total d'environ 30 millions d'euros





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BTP Prêt Flash Carburant Aide Financement Prix Du Carburant Flambee Des Prix Guerre Au Moyen-Orient Nouvelles Mesures D'aide Aide Au Carburant Aide Gouvernementale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polémique sur la reconduction d’une adjointe, tournée des élus, départ d’une militante historique : retrouvezPetites phrases, infos décalées, brèves et autres échos de la ville… Retrouvez les embruns et coups de mer à Sète et sur le bassin de Thau.

Read more »

Thriller familial italien 'On sidelines' ('Sul m'ombra') en France avant de déchérir la France entièreUn thriller familial italien captivant qui explore les liens familiaux, les rancœurs anciennes et les zones d’ombre de l’Histoire sur Montisola, une île italienne.

Read more »

À Gèze, une formation dédiée aux travailleuses du BTPOnze femmes du secteur du BTP ont suivi, du 4 au 11 mai, la première formation intitulée « Mes compétences et moi en milieu masculin » (MCE3M) initiée par Leila Mariaud.

Read more »

À Marseille, une formation dédiée aux travailleuses du BTP dans le quartier de GèzeOnze femmes du secteur du BTP ont suivi à Marseille, du 4 au 11 mai, la première formation intitulée « Mes compétences et moi en milieu masculin » (MCE3M) initiée par Leila Mariaud.

Read more »