Une Mère Britannique Admet Ne Pas Se Laver Régulièrement

Annabel Fenwick Elliott, une jeune mère britannique, révèle son aversion pour les activités d'hygiène quotidiennes, défiant les normes sociales et suscitant des réactions mitigées.

Annabel Fenwick Elliott, une jeune mère britannique vivant dans le comté d'Essex, ne se lave pas régulièrement. Dans une interview pour le Daily Mail, elle déclare que l' hygiène n'est pas sa priorité. Elle est mère d'un enfant de deux ans, travaille à domicile et vit à la campagne avec un chien, deux chats et trois poules. Selon elle, elle ne prend la douche que rarement, parfois une fois par semaine, et elle utilise rarement du déodorant, ne se brossant les dents qu'occasionnellement.

Elle explique que le goût du dentifrice gâche le goût de sa nourriture. Annabel a commencé à partager son mode de vie sans hygiène sur TikTok avant la naissance de son fils. À son étonnement, ses vidéos ont été vues par des centaines de milliers de personnes, et beaucoup d'utilisateurs ont montré leur approbation. Elle affirme que cela lui donne l'impression de ne pas être aussi étrange qu'elle le pensait. Son fiancé, qui travaille à l'étranger, est rarement présent. Quand il est à la maison, elle se lave plus souvent et utilise du déodorant. Mais lorsqu'il est absent, elle retourne à son mode de vie minimaliste en matière d'hygiène. Les réactions aux dires d'Annabel dans les commentaires du Daily Mail sont mitigées. Certains soutiennent que l'être humain ne se lavait pas aussi fréquemment dans le passé, tandis que d'autres trouvent son mode de vie « dégoûtant ».





