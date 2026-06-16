Une menace potentielle contre Donald Trump déjouée par la police fédérale

Le directeur du FBI a affirmé que la police fédérale américaine avait déjoué une menace potentielle contre Donald Trump à l'occasion de son 80e anniversaire à la Maison Blanche. Selon Kash Patel, plusieurs individus sont désormais en détention et les attaques qui auraient été planifiées ont été stoppées net.

Une menace potentielle visant le 80e anniversaire de Donald Trump à la Maison Blanche dimanche, et le show de MMA organisé pour l'occasion, a été déjouée par la police fédérale américaine, a affirmé mardi le directeur du FBI .

Selon Kash Patel, plusieurs individus sont désormais en détention et les attaques qui auraient été planifiées ont été stoppées net. Le projet impliquait des individus situés à l'extérieur de la région de Washington, a-t-il précisé mardi sur X. Il a aussi salué l'intervention rapide du FBI, de ses partenaires et du ministère de la Justice dans le cadre d'une opération menée dans plusieurs États.

Selon Fox News, cinq personnes étaient en détention lundi, dont un homme de 19 ans arrêté dans l'Ohio, deux autres en Californie (ouest), la chaîne faisant état d'arrestations de suspects au Missouri et au Nebraska. La chaîne, citant les autorités, rapporte que le plan présumé consistait à utiliser des drones chargés d'explosifs pour frapper des bâtiments près de l'événement.

Le directeur du FBI, Kash Patel, applaudit à la fin de l'événement d'arts martiaux mixtes UFC Freedom 250 sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le 15 juin 2026 à Washington. Le Secret Service, chargé de la sécurité des hautes personnalités américaines, a dit avoir travaillé étroitement avec le FBI tout au long de l'enquête afin d'identifier les personnes responsables et leur faire rendre des comptes, dans un communiqué de son directeur, Sean Curran.

En déplacement à Evian en France pour le sommet du G7, Donald Trump, qui a fait l'objet d'au moins trois tentatives d'assassinat depuis deux ans, a dit ne pas être au courant de cette menace. Le président Trump et tout le gouvernement sont reconnaissants au FBI et au Secret Service et à tous les membres héroïques des forces de l'ordre qui travaillent sans relâche pour garantir notre sécurité, a réagi sur X la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Le président américain a célébré dimanche son 80e anniversaire en transformant la pelouse de la Maison Blanche en arène pour des athlètes de MMA, dans un show au fort accent politique. Le cadre était inégalé ! (... ) L'un des jours les plus excitants de l'histoire de notre légendaire Maison Blanche !

, avait-il claironné sur son réseau Truth Social. Le président américain Donald Trump dans l'Octogone à l'issue de l'événement d'arts martiaux mixtes UFC Freedom 250 sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le 15 juin 2026 à Washington. Plus de 4 000 invités triés sur le volet étaient installés autour de la cage, dont Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et David Ellison, patron de Paramount et allié de Donald Trump, dont la chaîne détenait les droits exclusifs de diffusion.

Quelque 100 000 spectateurs s'étaient également massés dans un parc adjacent pour suivre les combats sur écran géant et écouter les hommages au président de certains vainqueurs de combats. Interrogé sur le plateau de Fox News mardi matin, le vice-président JD Vance a déclaré n'avoir pris connaissance de l'affaire que ce matin, tout en déclarant qu'il s'agissait d'un complot terroriste dans un contexte de violence politique et de rhétorique violente croissantes provenant surtout de la gauche, selon lui.

Un des suspects, selon la chaîne de télévision conservatrice, aurait dit aux enquêteurs que l'objectif était de viser les élites capitalistes, les milliardaires et les responsables politiques récipiendaires de dons de l'American Israel Public Affairs Committee. Des feux d'artifice illuminent le ciel à l'issue de l'événement d'arts martiaux mixtes UFC Freedom 250 sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le 15 juin 2026 à Washington.

L'Aipac est un groupe de lobbying américain visant à soutenir Israël, réputé proche du Likoud du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le spectacle de dimanche, évalué à 60 millions de dollars par la presse américaine, a fait grincer des dents, certains dénonçant des dépenses somptuaires dans une conjoncture plombée par la guerre en Iran, même si la Maison Blanche promet que l'UFC, la fédération de MMA, a réglé la facture.

D'autres ont décrit un mélange des genres douteux entre un tel spectacle et le symbole du pouvoir exécutif américain





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