Une lune de miel footballistique à New York : José et Annabelle vibrent au rythme de la Coupe du monde 2026

José et Annabelle, jeunes mariés alsaciens, transforment leur lune de miel en un voyage footballistique. Ils assistent au match France‑Sénégal à New York, mêlant découverte de la ville, soutien à la sélection et souvenirs d'une rencontre qui a débuté lors d'un événement du Racing Club de Strasbourg.

José et Annabelle, jeunes mariés originaires d'Alsace, ont décidé de transformer leur lune de miel en une véritable célébration du football. Après avoir échangé leurs vœux en avril 2025, le couple a choisi d'attendre le moment le plus attendu de la saison pour profiter de leurs premières semaines ensemble : la Coupe du monde 2026.

Grâce à la générosité de leurs familles et à l'appui d'amis proches, ils ont pu s'offrir un séjour de cinq jours à New York, où ils assisteront au match France‑Sénégal le 16 juin, dans le cadre du premier tour de la compétition. Leur plan était simple et romantique : partager leur passion commune pour le ballon rond tout en découvrant la ville qui ne dort jamais.

"Je vais partager ma passion avec la femme que j'aime, donc ça va être énorme", s'exclame José, heureux de conjuguer amour et sport dans ce voyage unique. Leur aventure ne se résume pas à un simple billet de stade. Avant le match, le couple compte explorer les symboles de New York - la Statue de la Liberté, le quartier de Manhattan, l'Empire State Building - afin de créer des souvenirs à deux hors du cadre footballistique.

En parallèle, ils rejoindront le club des supporters français présents sur place, un groupe auquel ils appartiennent déjà depuis plusieurs années. José, d'origine portugaise, échange aussi avec les fans du Portugal, tandis qu'Annabelle, fervente du Racing Club de Strasbourg, a confectionné des bracelets tricolores en l'honneur de Guéla Doué, le défenseur franco‑ivoirien qui inspire leurs couleurs. Cette attention témoigne de l'importance que le sport revêt dans leurs vies, au point d'influencer même leurs créations artisanales.

Leur histoire d'amour a d'ailleurs commencé sur un terrain de football. En 2022, Annabelle assistait à la journée des supporters du Racing Club de Strasbourg, où José assurait la sécurité. Refusée l'accès, elle s'est retrouvée seule à un concert à la Foire aux vins de Colmar, où elle a remarqué un jeune homme derrière elle sur les photos prises.

Cette rencontre fortuite a déclenché une conversation qui s'est transformée en une romance rapide : "On a eu le coup de foudre", résume José. Le lendemain, Annabelle apparaît en photo dans le journal aux côtés de la mascotte du Racing, un moment qui a scellé leur lien et les a menés jusqu'au jour de leurs noces. À l'approche du match, les deux amoureux affichent déjà leurs pronostics.

José se voit une victoire 2‑0 pour la France, espérant éviter le revers de 2002, tandis qu'Annabelle mise sur un score de 3‑1, tout en admettant que la France pourrait encaisser un but. Au-delà du résultat, ils sont déterminés à profiter de chaque instant, conscient que le souvenir de leur première lune de miel restera gravé, que la France gagne ou perde.

Cette escapade combine l'émotion d'un premier voyage conjugal, la ferveur d'une communauté de supporters, et le désir de partager des passions communes, illustrant comment le sport peut servir de toile de fond à des moments de vie inoubliables





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