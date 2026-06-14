Une jeune femme de 21 ans meurt lors d'un saut à l'élastique au Brésil

Une jeune femme de 21 ans est décédée après un saut à l'élastique dans l'Etat de Sao Paulo au Brésil. Les instructeurs l'ont jetée dans le vide, sans l'avoir attachée avec les cordes. Six personnes ont été arrêtées.

Au Brésil , une jeune femme de 21 ans meurt lors d'un saut à l'élastique après une chute de 40 mètres. Ce samedi, une jeune femme de 21 ans est décédée après un saut à l'élastique dans l'Etat de Sao Paulo au Brésil .

Les instructeurs l'ont jetée dans le vide, sans l'avoir attachée avec les cordes. Six personnes ont été arrêtées. C'est le cauchemar de tous les amateurs de sensations fortes. La victime venait faire du saut à l'élastique mais les employés ont réalisé l'impensable en oubliant de l'attacher.

La jeune femme a donc été jetée dans le vide du haut d'un pont par les responsables de l'attraction et est décédée devant les yeux de ses amies qui filmaient le saut. Sur la vidéo, dont les images sont choquantes, la corde censée encadrer la victime est entièrement enroulée au sol, alors que les personnes sur place crient en se rendant compte du drame à venir.

Les secouristes n'ont rien pu faire après la chute mortelle de la jeune femme de 21 ans et ont donc prononcé son décès. Face au drame, son fiancé a été victime d'un malaise et a été transporté en urgence vers un centre médical.

Se rendant compte de l'ampleur de leur négligence, deux des employés ont tenté de prendre la fuite dans la nature environnante, avant d'être localisés grâce à un hélicoptère, indiquent les forces de l'ordre brésiliennes dans des propos relayés





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