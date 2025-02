Une Image Cachée: Picasso dévoile un portrait féminin sous une peinture datant de 1901

L'Institut Courtauld vient d'annoncer la découverte d'un portrait de femme réalisé par Picasso sous l'une de ses peintures datant de 1901. Le tableau, intitulé Le Portrait de Mateu Fernández de Soto, sera exposé prochainement à la Courtauld Gallery. Cette découverte révèle un moment clé de la carrière de Picasso, alors qu'il entame sa période bleue.

L'Institut Courtauld, une organisation britannique affiliée à l'Université de Londres et spécialisée dans l'étude de l' histoire de l'art , a annoncé ce lundi 10 février avoir découvert un portrait de femme réalisé par Picasso sous l'une de ses peintures datant de 1901. Le tableau, intitulé Le Portrait de Mateu Fernández de Soto, doit être exposé au musée de l'institut, la Courtauld Gallery , à partir de vendredi.

Il fait partie de la collection d'un musée suisse, la collection Oskar Reinhart 'Am Römerholz', et représente un ami de Picasso, le jeune sculpteur espagnol Mateu Fernández de Soto. « Nous avons longtemps soupçonné un autre tableau derrière le portrait de De Soto, car la surface de l’œuvre présente des traces et des textures révélatrices de quelque chose en dessous », explique Barnaby Wright, directeur adjoint de la Courtauld Gallery, dans un communiqué du musée. Pour en avoir le cœur net, des conservateurs de l'Institut Courtauld ont pris des images aux rayons X et infrarouges du Portrait de Mateu Fernández de Soto. Elles ont révélé une autre silhouette, de femme cette fois, probablement dessinée quelques mois avant le tableau final. « Les techniques d’imagerie spécialisées, comme celles utilisées par les conservateurs du Courtauld, peuvent nous permettre de voir la main d’un artiste pour comprendre son processus créatif. En révélant cette figure jusqu’alors cachée, nous pouvons mettre en lumière un moment-clé de la carrière de Picasso », affirme Aviva Burnstock, professeure de conservation au Courtauld. En effet, l'institut spécialisé dans l'histoire de l'art explique que lorsque Picasso a peint le Portrait de Mateu Fernández de Soto, il avait 'commencé à changer son style artistique pour une approche plus contemplative et sombre, peinte dans des tons de bleu', connue aujourd'hui comme sa 'période bleue'. Cette phase (1901-1904) correspond à une période 'sombre' pour le peintre, marquée par le suicide de son ami Carlos Casagemas, explique le musée Picasso sur son site. 'En plus de la pauvreté dans laquelle il vit, le décès de son ami l’anéantit et il entame alors une série de tableaux teintés de bleu, une couleur associée à une mélancolie profonde', développe le musée parisien. Le portrait de femme découvert sous la peinture ressemble à d'autres tableaux peints par l'artiste en 1901 et pourrait s'inscrire plutôt 'dans son style impressionniste antérieur' avec des couleurs vivres, selon l'Institut Courtauld. Les conservateurs n'ont pas pu déterminer l'identité de cette femme: 'il peut s'agir d'un modèle, d'une amie ou même d'une amante posant pour l'une des images impressionnistes colorées de la vie nocturne parisienne de Picasso, ou d'une femme mélancolique assise dans un bar', selon l'organisation. Ce n'est pas la première fois qu'une seconde œuvre est découverte sous une peinture de l'artiste espagnol. En 2020, des chercheurs américains ont par exemple découvert une nature morte néoclassique sous l'une de ses peintures, représentant une autre nature morte, cubiste cette fois. « La façon dont Picasso travaillait pour transformer une image en une autre et pour être un métamorphe stylistique allait devenir une caractéristique déterminante de son art, qui a contribué à faire de lui l’une des figures géantes de l’histoire de l’art », souligne aussi Barnaby Wright, directeur adjoint de la Courtauld Gallery.





