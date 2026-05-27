Une fusillade nocturne à Grenoble fait un mort et trois blessés

Un quartier de Grenoble a été le théâtre d'une fusillade mortelle mardi soir, rappelant la violence armée liée au trafic de drogue qui affecte la région. Les autorités enquêtent sur ce règlement de compte présumé.

Mardi soir, vers 21h30, une fusillade a éclaté devant le local du club de football du quartier Mistral à Grenoble , faisant un mort et trois blessés, dont un dans un état grave.

Les victimes, qui étaient rassemblées avec d'autres personnes sur les lieux, ont été prises pour cible par un ou plusieurs tireurs circulant à bord d'un véhicule. L'homme touché mortellement est décédé sur place, tandis que les trois autres blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital par les secours. Les agresseurs ont pris la fuite immédiatement après les coups de feu. En fin de soirée, l'identité des victimes n'avait pas encore été formellement établie par les autorités.

Cet incident rappelle avec force la problématique récurrente de la violence par arme à feu dans la région grenobloise et ses banlieues, comme Echirolles, où des épisodes violents liés au trafic de drogue surviennent régulièrement. Le procureur de Grenoble, Etienne Manteaux, avait souligné lors de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire en janvier que l'année 2025 avait été marquée par la prégnance du trafic de stupéfiants et par les règlements de compte entre groupes rivaux.

Il avait également relevé l'utilisation inquiétante, sur la voie publique, d'armes de poing ou d'armes de guerre dans des intentions meurtrières. L'enquête, confiée à la police judiciaire, doit déterminer les motivations exactes de cette fusillade, identifier les auteurs et retrouver le véhicule utilisé. La communauté locale, déjà marquée par plusieurs affaires similaires par le passé, se trouve une nouvelle fois confrontée à la montée de l'insécurité armée, suscitant des interrogations sur les moyens déployés pour lutter contre ce fléau





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