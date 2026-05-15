Une fresque colorée au mur du bassin du square Thérèse-Léon-Blum à Narbonne rend hommage à quatre grandes figures féminines de l'histoire locale. Réalisée avec une peinture minérale pour garantir sa pérennité, cette œuvre est un symbole fort des femmes qui ont marqué l'histoire narbonnaise. L'artiste Ratur, originaire du Havre et installé à Vancouver, a été contacté par Manuelle Pélissier, directrice de la culture à l'agglomération, pour répondre à la demande d'un mur triste et triste. La fresque fait écho aux pistes cyclables reliant le carrefour des plages à la gare, notamment leur thématique végétale. Quatre femmes pour raconter Narbonne : l'impératrice romaine Galla Placidia, la vicomtesse Ermengarde, Françoise de Cezelli et Thérèse Blum. Ce projet vise à améliorer la qualité du cadre de vie, à valoriser le patrimoine local et à mettre en lumière des femmes qui ont marqué l'histoire narbonnaise. Un QR code viendra compléter la fresque avec des contenus pédagogiques consacrés à ces figures féminines et à leur héritage contemporain.

Une fresque colorée au mur du bassin du square Thérèse-Léon-Blum à Narbonne rend hommage à quatre grandes figures féminines de l'histoire locale. Réalisée avec une peinture minérale pour garantir sa pérennité, cette œuvre est un symbole fort des femmes qui ont marqué l' histoire narbonnaise .

L'artiste Ratur, originaire du Havre et installé à Vancouver, a été contacté par Manuelle Pélissier, directrice de la culture à l'agglomération, pour répondre à la demande d'un mur triste et triste. La fresque fait écho aux pistes cyclables reliant le carrefour des plages à la gare, notamment leur thématique végétale. Quatre femmes pour raconter Narbonne : l'impératrice romaine Galla Placidia, la vicomtesse Ermengarde, Françoise de Cezelli et Thérèse Blum.

Ce projet vise à améliorer la qualité du cadre de vie, à valoriser le patrimoine local et à mettre en lumière des femmes qui ont marqué l'histoire narbonnaise. Un QR code viendra compléter la fresque avec des contenus pédagogiques consacrés à ces figures féminines et à leur héritage contemporain





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