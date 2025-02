Une femme partage son histoire de cancer de l'utérus pour sensibiliser les autres

Dawn Willis, une Anglaise, a combattu et vaincu un cancer de l'utérus avancé. Elle partage son expérience pour encourager les femmes à consulter un médecin en cas de saignements vaginaux anormaux, un symptôme parfois ignoré.

Comme de nombreuses femmes, Dawn Willis ignorait que les saignements vaginaux pouvaient être un symptôme de cancer de l'utérus . Pendant près d'un an, elle les a attribués aux bouleversements hormonaux liés à la ménopause. Ce n'est que lorsque son ventre a commencé à gonfler que sa famille l'a encouragée à consulter un médecin. Le diagnostic est alors tombé : il s'agissait d'un cancer avancé de l'utérus.

Aujourd'hui, cette Anglaise partage son histoire pour sensibiliser les femmes à cette maladie grave. « Je suis tellement en colère contre moi-même. Si j'avais attendu ne serait-ce que quelques mois de plus, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui », déclare-t-elle à la BBC. 'Le cancer n’allait pas me vaincre' En effet, convaincue qu’il s’agissait simplement d’un effet secondaire de la ménopause, Dawn Willis a tardé à consulter un professionnel de santé. « Je suis toujours la première à conseiller de consulter un médecin, donc je ne sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps », avoue-t-elle. Aujourd’hui, elle souhaite éviter à d’autres femmes de commettre la même erreur. « Mon conseil à tout le monde est que si quelque chose ne va pas, consultez votre médecin généraliste et faites-vous examiner. » Après une année de traitements intensifs incluant radiothérapie et chimiothérapie, Dawn Willis a finalement vaincu son cancer. Cependant, les effets secondaires des soins ont laissé des séquelles. En raison des dommages causés par les radiations, elle a souffert d’une perforation intestinale et vit désormais avec une stomie. Elle garde néanmoins espoir que celle-ci soit bientôt réversible. Malgré sa peur initiale des hôpitaux, elle exprime une immense gratitude envers l’équipe médicale qui l’a accompagnée dans son combat. « Après mon diagnostic, tout ce que j'ai pu dire au personnel était de me garder en vie, de faire tout ce qu'il fallait », se souvient-elle. « J’aime ma vie, donc je n’étais pas prête à aller n’importe où. Et la seule chose que je ressentais était la sécurité et l’assurance qu’ils allaient me guérir. » A l’époque, elle le savait : « Le cancer n’allait pas me vaincre. » Des symptômes à ne pas ignorer Selon le National Health Service (NHS), système de santé publique britannique, les principaux symptômes du cancer de l’utérus incluent : des saignements vaginaux anormaux, après les relations sexuelles, entre les règles ou après la ménopause, des pertes vaginales épaisses ou jaunâtres, des douleurs abdominale ou pelvienne, une sensation de pesanteur dans le bas ventre. Il est important de noter que ces symptômes ne sont pas forcément synonymes de cancer. Cependant, le NHS insiste sur la nécessité de les faire examiner par un professionnel de santé. « N’attendez pas pour consulter un médecin généraliste. En effet, si ces symptômes sont causés par un cancer, un diagnostic précoce peut faciliter le traitement », rappelle un porte-parole cité par la BBC.





