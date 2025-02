Une femme jugée pour avoir ordonné à son chien d'attaquer un homme

Une femme de 32 ans a été jugée en France pour violences avec arme après avoir allegedly ordonné à son chien d'attaquer un homme lors d'une altercation.

Jeudi 13 février, une femme de 32 ans était jugée devant la cour d'appel d'Agen pour violences avec usage d'une arme. L'arme en question n'était pas un objet conventionnel, mais son chien. La jeune femme est accusée d'avoir ordonné à son chien d'attaquer un homme lors d'une altercation à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne, en janvier 2022.

Selon Me Le Guyader, l'avocat de la prévenue, celle-ci n'a pas pu se rendre à son procès en raison de « d'autres obligations judiciaires liées à une précédente condamnation » et a donc été jugée par défaut. Des témoins rapportent que la femme aurait lancé des ordres comme « Choppe-le, mords-le ! » ou « Attaque, attaque ! » incitant son chien à s'en prendre à la victime. Le chien, un bully (croisement entre un staff et un pitbull), aurait mordu le genou de l'homme, qui aurait chuté et se cassé la main droite. Les blessures lui ont causé une incapacité totale de travail de 23 jours. Des traces de « plaies perforantes » ont été constatées suite à la morsure.La mise en cause reconnaît l'altercation mais nie avoir incité son animal à blesser qui que ce soit. Selon ses déclarations aux enquêteurs, le chien aurait tiré sur sa laisse, qui s'est brisée. « Cinquante kilos de muscles, il faut tenir la mémère », aurait-elle déclaré. Un témoin impartial aurait cependant entendu les injonctions de la prévenue et remarqué qu'elle était en train de détacher son chien. Dans sa plaidoirie, Me Le Guyader a insisté sur l'évaluation comportementale du canidé, réalisée en décembre 2024 par un vétérinaire, qui indique un « niveau de dangerosité de 1 sur 4 », soit peu élevé. Elle réfute également l'hypothèse selon laquelle le chien aurait fait tomber la victime, qui s'est ensuite fracturé la main. « Quand l'homme est tombé, ma cliente n'était pas présente sur les lieux. C'est un autre individu, ayant lui aussi participé à la bagarre, qui l'aurait fait chuter et lui aurait violemment marché sur la main », a-t-elle insisté. L'avocate générale, après avoir condamné le comportement de la prévenue, a requis 6 mois de prison avec placement sous surveillance électronique et la confiscation du canidé. Le délibéré est prévu pour le 10 avril prochain





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Violences Chien Arme Procès France

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

XV de France : Matthieu Jalibert, 'une évidence' estime le sélectionneur des Bleus pour Angleterre-France, deuEn l’absence de Romain Ntamack, suspendu, l’ouvreur de l’Union Bordeaux-Bègles intègre pour la rencontre à Londres samedi 8 février une équipe à l’ossature inchangée par rapport à la première journée – 21 des 23 joueurs (dont 9 Toulousains) ayant été reconduits. Coup d’envoi, sur la pelouse anglaise : 17h45, heure française.

Lire la suite »

États-Unis: une médecin inculpée pour avoir prescrit une pilule abortive à une femme en LouisianeUne médecin de New York a été mise en cause en Louisiane pour avoir prescrit une pilule abortive, dans cet État où l'avortement est strictement interdit.

Lire la suite »

Miel Érectile : Une Menace Pour la Santé et une Importation Illégale en FranceLes douanes françaises alertent sur la hausse des saisies de miel érectile, un produit dangereux contenant des principes actifs utilisés dans le traitement de l'impuissance. Ce miel illégal, vendu sous forme de « shot » ou de « stick », est mélangé à du Sildénafil ou du Tadalafil, sans indication de dosage ni d'effets indésirables. Les autorités rappellent que la consommation de ce miel représente un risque pour la santé.

Lire la suite »

Gîtes de France Tarn : une bonne année 2024 avec une hausse du chiffre d'affairesL'association Gîtes de France Tarn se réjouit d'une année 2024 positive avec une hausse du chiffre d'affaires de 4% et 91% de bailleurs renouvelant leur adhésion. Le directeur, Fabien Massip, souligne le retour des clients vers un accueil personnalisé et la popularité des gîtes spacieux avec piscine. La Montagne Noire attire plus que les Monts de Lacaune, et le taux de remplissage reste élevé dans les zones touristiques comme le « triangle d'or » Albi-Gaillac-Cordes.

Lire la suite »

Charente-Maritime : la publicité faite à une hypnothérapeute par une mairie déclenche une controverseUn psychologue psychothérapeute reproche à la Ville de Bourcefranc-le-Chapus d’avoir permis l’installation dans un cabinet médical d’une pratiquante de médecine non conventionnelle qu’il considère comme une « pseudo-thérapeute ».

Lire la suite »

Maine-et-Loire: une adolescente de 12 ans meurt d'une grippe suivie d'une pneumonieÀ Saumur, dans le Maine-et-Loire, une adolescente de 12 ans a succombé à la maladie, comme l'a indiqué la procureure de la république, Alexandra Verron. Elle est morte 'd'une pneumonie consécutive à un état grippal', dimanche 26 janvier.

Lire la suite »