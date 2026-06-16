Une femme jugée aux assises pour le meurtre de son conjoint à Usson-en-Forez

Le procès d'une femme accusée d'avoir écrasé son mari avec sa voiture en juillet 2022 s'ouvrira en juin 2026 à Saint-Étienne. L'affaire mêle tensions conjugales, liaison extra-conjugale et versions contradictoires.

Une femme de 59 ans sera jugée devant la cour d'assises de Saint-Étienne du 25 au 29 juin 2026 pour le meurtre de son conjoint, Gino Scampa, survenu le 19 juillet 2022 à Usson-en-Forez ( Loire ).

Selon l'accusation, elle a délibérément percuté son mari avec son véhicule, d'abord alors qu'il était debout, puis une seconde fois alors qu'il était au sol. Les premiers éléments de l'enquête ont été recueillis par les gendarmes et les pompiers appelés sur place vers minuit. La mise en cause a d'abord évoqué un accident, affirmant qu'elle avait heurté son époux en manoeuvrant une remorque sans allumer ses feux.

Cependant, les constatations des secours ont rapidement soulevé des doutes : le corps de la victime était déjà froid à leur arrivée, ce qui contredit la chronologie des faits rapportée par l'épouse. L'enquête a mis au jour une relation conjugale très tendue. Le couple vivait séparément, l'épouse résidant chez ses parents à proximité du domicile conjugal. Les proches ont confirmé des disputes fréquentes, notamment en raison d'une liaison extra-conjugale que l'épouse entretenait depuis huit ans.

La maîtresse de la victime a accusé la mise en cause de lui avoir administré des somnifères et a rapporté que Gino Scampa craignait d'être percuté par sa femme quand elle conduisait. Des témoins ont également attesté que la victime envisageait de divorcer, et une amie de l'accusée a déclaré que celle-ci lui avait confié en 2021 être capable de tuer son mari en cas de séparation. Lors des auditions, l'épouse est revenue sur sa version.

Elle a expliqué qu'après avoir dîné chez ses parents, elle était retournée à son atelier pour atteler une remorque. Elle a alors effectué un tour du pré avec son véhicule, n'allumant que les veilleuses pour ne pas déranger les voisins. Elle a ressenti un premier choc, qu'elle a attribué à un mouton de son père, puis a poursuivi sa route sans s'arrêter. Après un second impact, elle a vu la silhouette de son mari agonisant.

Elle s'est alors rendue chez son père en déclarant avoir 'buté' son époux, un terme qu'elle dit avoir employé comme synonyme de 'percuter'. Les expertises en accidentologie ont toutefois contredit cette thèse : selon les spécialistes, il était impossible de ne pas reconnaître une silhouette humaine lors du premier choc, et la seconde collision a eu lieu alors que la victime était accroupie ou allongée, ce qui implique une manœuvre délibérée.

De plus, lors de la reconstitution, l'accusée a lancé un bâton sur la tête du mannequin représentant la victime avant de redémarrer brusquement en accélérant à fond. Aucun mouton n'a été retrouvé sur les lieux par les gendarmes. La défense argue que l'épouse a agi sous le coup de la panique et qu'elle n'avait pas l'intention de tuer. Le procès devra déterminer s'il s'agit d'un accident tragique ou d'un meurtre prémédité





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Meurtre Conjoint Procès Loire Accident

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