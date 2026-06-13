Une famille passionnée ouvre une piste de karting indoor à Montauban

Une entreprise familiale se lance dans l'aventure entrepreneuriale avec l'ouverture d'une piste de karting indoor à Montauban. Après trois ans de travaux, le bâtiment a été transformé de fond en comble pour répondre aux normes et offrir une expérience de pilotage unique aux Montalbanais.

Une nouvelle piste de karting indoor a ouvert ses portes à Montauban , portée par une famille de passionnés qui ont tout misé sur une aventure entrepreneuriale.

Les kartings filent à toute vitesse sur la piste, tandis qu'un grondement continu résonne dans le hangar. Au bout de la piste, un drapeau à damier indique la ligne d'arrivée. Chez Kart & Co, l'ambiance est immédiatement donnée.

'C'est une entreprise familiale', résume Laurence Cormerais, qui accueille les clients aux côtés de son mari, Hervé. Ensemble, ils ont décidé de tout quitter pour se lancer dans ce projet. L'idée est née lors d'une discussion avec leurs enfants, qui ont évoqué l'ancien karting de Montauban, fermé depuis plusieurs années. Il aura fallu trois ans pour transformer le bâtiment de fond en comble : isolation, électricité, sanitaires et mise aux normes.

Aujourd'hui, chacun a trouvé sa place dans une organisation bien rodée. Laurence est derrière le comptoir et en cuisine. Sur la piste longue de 310 mètres, Hervé et Thibault, leur fils, assurent les briefings tout en veillant à la sécurité des pilotes. Amélie, la dernière de la fratrie, vient en renfort les soirs et week-ends, en parallèle de ses études.

Enfin, Enzo, le gendre du couple, complète l'équipe en s'occupant notamment des réseaux sociaux.

'J'apporte un peu le côté jeunesse', sourit-il. Tous ont obtenu le diplôme de Directeur de course karting loisir (DCKL), indispensable pour encadrer ce type d'activité. L'affluence de la première semaine confirme déjà l'intérêt des Montalbanais pour cette nouvelle adresse. Reste désormais à voir si l'engouement se confirmera dans les prochains mois.

Pierre, venu avec des amis, est en tout cas déjà convaincu : 'C'était génial, la vitesse, les virages, j'ai adoré. ' Kart & Co est ouvert du mercredi au dimanche





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