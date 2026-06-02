Le divertissement culte Une Famille en Or revient avec une nouvelle saison plus fantaisiste. Les deux équipes doivent répondre à des questions souvent loufoques pour gagner jusqu'à 100 000 euros.

Le divertissement culte Une Famille en Or revient avec une nouvelle saison plus fantaisiste. Cette fois-ci, les deux équipes doivent répondre à des questions souvent loufoques pour gagner jusqu'à 100 000 euros.

De nombreuses célébrités ont participé à la fête, comme Caroline Anglade, Booder, Bruno Sanches, Alex Vizorek, M. Poulpe, Grégoire Margotton, Laura Flessel, Ragnar le Breton, Franck Leboeuf et Natoo. Camille Combal, la présentatrice, a répondu à quelques questions sur sa famille, notamment sur ses parents Évelyne et Henri. Une Famille en Or spéciale Star Academy a également été diffusée, avec des anciens élèves et des professeurs invités. La date de diffusion de cette émission a été annoncée.

Antoine, un des participants, a réagi à son gain record de 100 000 euros. L'été 36 est également arrivé à son terme, avec une fin qui a surpris les téléspectateurs. Constance Gay a réagi à la fin de la série et à la mort de Jacquart.

De plus, New York, unité spéciale est de retour sur Netflix, mais avec un twist. Les Quatre Saisons saison 2 a également atteint sa fin, ce qui a laissé place à des questions sur une éventuelle saison 3





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