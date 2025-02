Une Famille du Mans Affronte une Facture Médicale Américaine de 150.000 Euros

Une famille du Mans est contrainte de lancer une cagnotte en ligne pour couvrir une facture médicale américaine de 150.000 euros suite à un accident de route impliquant leur fille de 17 ans pendant un voyage linguistique.

Une famille originaire du Mans, dans la Sarthe, se trouve dans l'impossibilité de payer une facture médicale de 150.000 euros, envoyée par un hôpital américain suite à un accident de la route impliquant leur fille de 17 ans. En décembre dernier, lors d'un voyage linguistique au Kansas, la jeune fille a accepté de prendre le volant d'une voiture sans permis, conduite par un ami. Malgré son manque d'expérience, elle a perdu le contrôle du véhicule, qui a fait plusieurs tonneaux dans un champ.

Les secours ont été appelés et la jeune fille a été transportée à l'hôpital, où une fracture du coude a été diagnostiquée. Après une opération et trois jours d'hospitalisation, elle est rentrée au Mans, cinq mois avant la fin prévue de son voyage. Quelques semaines plus tard, sa mère a reçu une facture pour la somme de 156.138 dollars. Les assurances n'ont pas couvert les frais d'hospitalisation car la jeune fille conduisait sans permis. Face à cette situation financière imprévue, les parents divorcés de la jeune fille, qui ont déjà mis toutes leurs économies dans ce voyage linguistique, se trouvent dans l'impossibilité de régler cette somme exorbitante. Ils ont donc décidé de lancer une cagnotte en ligne pour récolter de l'aide auprès du public. Ce vendredi, la cagnotte a déjà recueilli un peu plus de 4.600 euros.





20Minutes

