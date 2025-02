Une Famille Bretonne Perd 5,5 Millions d'Euros dans une Arnaque au Bitcoin

Une famille d'entrepreneurs bretonne a été victime d'une arnaque au bitcoin impliquant un site frauduleux. Les victimes ont transféré 5,5 millions d'euros sur un compte bancaire polonais avant de découvrir la véritable nature de l'entreprise. Les investigations menées par la Section de recherches de Rennes ont permis d'identifier et d'appréhender le créateur du site.

Une famille d'entrepreneurs bretonne a subi une perte financière colossale, perdant 5,5 millions d'euros dans une vaste arnaque impliquant des bitcoins. L'affaire remonte à décembre 2023, lorsque un conseiller financier, désireux de diversifier ses placements, a décidé d'investir dans des cryptomonnaies en ligne.

Confiant en ses connaissances et accompagné d'un riche entrepreneur et de son fils, il a effectué des virements sur un site spécialisé, totalisant 5,5 millions d'euros versés sur un compte bancaire polonais. Un mois avant que la plainte ne soit déposée, le drame s'est joué lorsque les trois investisseurs ont découvert que la société en question était inscrite sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers (AMF). L'intégralité de leur investissement s'est retrouvée entre les mains de criminels. Après des mois d'investigations et l'analyse de plus de 18 millions d'euros provenant de 200 comptes bancaires différents, la Section de recherches (SR) de Rennes a réussi à identifier et appréhender le créateur du site. Il s'agit d'un père de 44 ans, originaire de Paris et domicilié en Israël. L'individu a été interpellé en janvier dernier lors d'un séjour en montagne en France. Il a été placé en détention provisoire avant sa comparution devant le tribunal correctionnel de Rennes pour blanchiment du produit d'une escroquerie dans les prochaines semaines. En défense, il a affirmé vouloir créer une plateforme simplifiée et sécurisée, ignorant la présence des escrocs. Il a mentionné travailler avec un gérant résidant à Chypre et avoir agi comme facilitateur pour aider la société à accéder aux banques européennes. Malgré une demande de remise en liberté formulée par ses avocats, il a été maintenu en détention. L'avocate générale a souligné le risque de récidive en raison de la détermination, l'organisation et le savoir-faire technique mis en œuvre dans ces actes.





