Une Falaise S'écrase sur une Maison à Le Havre, Famille Dévastée

Une famille du Havre a vécu un moment terrifiant lorsque le toit et un mur de leur maison ont été endommagés par l'effondrement d'un bloc de roche provenant de la falaise voisine. Le logement devient inhabitable, et la famille est obligée de trouver refuge chez ses proches. La ville s'est mobilisée pour offrir son soutien et tente d'obtenir une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour permettre aux sinistrés d'être indemnisés.

Ce qu'on peut appeler une très mauvaise surprise. Le samedi 1er février, aux alentours de 16h30, à Le Havre (Seine-Maritime), Nina et sa famille ont eu le malheur de découvrir une partie de leur toit ainsi qu'un mur de leur maison partiellement détruits. En cause, un bloc de roche qui s'est détaché de la falaise jouxtant leur domicile, avant de s'écraser sur l'un des murs extérieurs et de l'éventrer.

\'Quand on est rentré dans notre maison, on a cru qu'on s'était fait cambrioler car il y avait un bazar monstrueux. Et en fait, on s'est aperçu que c'était un morceau de la falaise qui avait éventré la maison', raconte à BFM Normandie Nina Perrine, habitante du Havre. 'On est triste'. Acheté il y a à peine un an et demi, le logement individuel des propriétaires et de leurs deux enfants en bas âge est désormais inhabitable. En réaction, la ville du Havre a rapidement émis un arrêté de péril pour garantir la sécurité des sinistrés. \'Notre petit garçon de trois ans pose beaucoup de questions. Il ne comprend pas pourquoi on ne répare pas le trou dans sa maison, pourquoi on est chez Papi et Mamie, pourquoi on est triste et que l'on est tout le temps au téléphone avec les assurances', développe la mère de famille. 'Si on en a pour un ou deux ans, on veut être posés quelque part pour le bien de tout le monde', ajoute-t-elle, non sans inquiétude. La ville du Havre a contacté les services de l'État afin d'effectuer un diagnostic et de demander ensuite la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Si tel est le cas, la famille pourra alors être indemnisée par ses assurances. Parallèlement, la municipalité a sollicité le Fonds Barnier pour financer à 100% le relogement de la famille. Les dossiers sont en cours de constitution





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Falaise Effondrement Le Havre Catastrophe Naturelle Inondation

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Meurtre à Petit-Havre : une jeune femme retrouvée morte sur une plage paradisiaque de GuadeloupeUne jeune femme de 26 ans, Louise, a été retrouvée morte sur une plage de Guadeloupe le 1er décembre. Un homme de 35 ans a été interpellé et mis en examen pour meurtre.

Lire la suite »

Une œuvre de Cimabue retrouvée dans une maison de l'OiseUn tableau du peintre italien Cimabue, découvert dans une maison de l'Oise, est exposé au Louvre jusqu'au 12 mai. Peu connu du grand public, Cimabue était un artiste qui ne signait pas ses œuvres et dont seules quelques-unes ont été authentifiées.

Lire la suite »

La gendarmerie relancée une enquête après la destruction d'une maison sur AirbnbUn couple de propriétaires pourrait enfin obtenir justice après que leur maison a été complètement détruite par un groupe de jeunes en juin 2023. La gendarmerie de Loir-et-Cher a décidé de relancer l'enquête après des dégâts évalués à 28 000 euros.

Lire la suite »

Corps d'une septuagénaire retrouvé dans une maison incendiée dans l'YonneLe corps calciné d'une femme de 74 ans a été retrouvé dans une maison incendiée à Saint-Martin-du Tertre dans l'Yonne. La police privilégie la piste criminelle après la découverte de bidons d'essence près des lieux.

Lire la suite »

Une soupe en brique est souvent meilleure qu’une soupe faite maison, voici pourquoiSurgelée, en brique ou faite maison... La teneur en vitamines des légumes présents dans ces différentes versions de la soupe n’est pas la même. Explications de Catherine Renard, directrice de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

Lire la suite »

Avant/après : une maison landaise des années 80 transformée une villa d’architecte baignée de lumièreMélanie et Christopher, un couple de micro-influenceurs, se sont donné un an pour métamorphoser une grande maison vieillotte proche de la mer. Si le gros œuvre a été fait par des artisans, ils ont dû apprendre sur le tas pour le reste. Tout n’est pas terminé, mais le résultat est déjà impressionnant.

Lire la suite »