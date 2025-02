Une Exploration Approfondissante du Monde des Canidés

Ce documentaire de la BBC, réalisé par Gavin Maxwell et Nia Roberts, plonge le spectateur au cœur du monde fascinant des canidés. À travers des images impressionnantes et une narration captivante, le film présente 17 espèces de cette famille canine répandue à travers le globe.

Qu'il s'agisse du premier toutou venu ou du grand méchant loup, les deux bêtes appartiennent à la même famille, celle des canidés . En meute ou solitaires, ils sont les carnivores les plus répandus sur Terre, et constituent un total de 37 espèces réparties aux quatre coins du globe. Dans ce documentaire de la BBC , ses réalisateurs, Gavin Maxwell et Nia Roberts , décrivent avec précision le mode de vie de 17 d'entre elles.

Apparus il y a environ 40 millions d'années, les chiens et leurs cousins évoluent aujourd'hui dans quasiment tous les climats. Des déserts arides du Botswana à la toundra du Grand Nord, en passant par les forêts denses du centre de l'Inde, ils ont su s'adapter à des milieux parfois hostiles à leur existence. Gavin Maxwell et Nia Roberts offrent une palette diversifiée de plans, du zoom rapproché, pour les scènes de chasse montrées au ralenti, à des plans larges au drone, pour les mises en contexte. Une représentation caractéristique du genre, sans artifice ni prise de risque non plus. Pèche un peu. Le récit se résume à une énumération des 17 espèces de canidés, exposant les raisons de leur survie à travers les siècles. Une espèce est évoquée, puis une autre, sans réel lien logique, donnant une impression de redondance, voire de longueur. Mais le spectateur y trouve tout de même son compte, tant le film fourmille de précisions étonnantes. Pendant un peu moins d'une heure et demie, le spectateur est plongé au cœur de la vie de ces animaux, découvrant les rituels de chasse des différentes espèces ou les régimes alimentaires de chacune. Savez-vous par exemple que le loup à crinière se nourrit en grande majorité de fruits issus de la savane sud-américaine ? C'est le genre d'information que la voix off dévoile tout au long du documentaire, avec un certain flair





