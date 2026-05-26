Une étude britannique montre que les actrices de plus de 60 ans ont du mal à trouver de rôles au cinéma

Une étude menée au Royaume-Uni a analysé la place des actrices de plus de 60 ans dans les 100 plus gros succès au box-office en 2023, 2024 et 2025. Les résultats sont drôles : les actrices de plus de 60 ans ont quatre fois plus de chance de tomber sur un film avec un animal qui parle comme personnage principal que sur un film avec une actrice de plus de 60 ans comme héroïne.

Visant à valoriser les actrices de plus de 60 ans au cinéma , la campagne Age Without Limits a analysé la place des comédiennes de plus de 60 ans dans les 100 plus gros succès au box-office au Royaume-Uni en 2023, 2024 et 2025.

On savait difficile pour les actrices, passé 60 ans, de trouver un rôle au cinéma. Mais une étude menée au Royaume-Uni par des universitaires de l'École de cinéma, de médias et de design de l'Université de West London mesure concrètement cet écart. Cette campagne analyse ainsi la place de ces comédiennes dans l'industrie en étudant leur part dans les 100 films ayant réalisé le plus d'entrées au box-office au Royaume-Uni en 2023, 2024 et 2025.

Sur l'ensemble des films analysés dans l'étude seuls cinq mettent ainsi en scène une actrice de plus de 60 ans en tant que personnage principal. Forte de ce constat, Age Without Limits appelle à une meilleure représentation des femmes de plus de 60 ans dans l'industrie cinématographique. Un souhait partagé par la comédienne britannique qui souhaite voir davantage de films centrés sur les femmes plus âgées. Les femmes représentent la moitié de la population et nous vieillissons.

Alors, où sont les histoires qui nous concernent? Plus nous vieillissons, plus nous sommes intéressantes. Les femmes âgées n'ont pas besoin d'autorisation pour exister à l'écran. Elles existent déjà dans le monde, le cinéma doit simplement s'adapte





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