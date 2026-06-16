Une erreur de validation dans Les 12 coups de midi passe inaperçue

Lors de l'émission du 16 juin 2026, un candidat a donné une mauvaise réponse sur le nombre de retraités de l'Équipe de France 2018. La production a validé cette erreur sans que personne ne s'en rende compte.

L'émission Les 12 coups de midi sur TF1 a connu une erreur inaperçue lors de l'émission du mardi 16 juin 2026. Le candidat du jour, Dylan, a donné une réponse incorrecte à une question sur le nombre de joueurs de l'Équipe de France de football ayant pris leur retraite après la victoire à la Coupe du monde 2018.

La production a validé sa mauvaise réponse sans que personne ne s'en aperçoive, ni sur le plateau ni en visioconférence parmi les proches du candidat. L'animateur Jean-Luc Reichmann, lui-même déguisé aux couleurs des Bleus pour l'occasion, a ensuite cité des noms de joueurs retraités, mais n'a pas relevé l'inexactitude. Dylan a finalement été éliminé lors de la manche finale.

L'article, signé par une journaliste de Télé-Loisirs, décrit également l'ambiance festive de l'émission en lien avec la Coupe du monde 2026 et livre un bref portrait de l'autrice en fin de texte





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