Une enzyme méconnue au cœur d'un engrenage destructeur : GRK2 et la progression de la démence d'Alzheimer

L'étude publiée dans Cell Reports Medicine révèle que l'enzyme GRK2 joue un rôle central dans un cercle vicieux qui accélère la dégénérescence cérébrale. En bloquant ce processus grâce à une molécule baptisée 'Compound 10', les chercheurs ont parvenu à ralentir la progression de symptômes de type Alzheimer chez des souris.

Dans une étude publiée dans Cell Reports Medicine, l'équipe de la professeure Ursula Quitterer, de l'ETH Zurich, montre qu'une enzyme appelée GRK2 joue un rôle central dans un cercle vicieux qui accélère la dégénérescence cérébrale .

En bloquant ce processus grâce à une molécule baptisée 'Compound 10', les chercheurs sont parvenus à ralentir la progression de symptômes de type Alzheimer chez des souris. Une découverte qui ouvre une voie totalement différente de celle des traitements actuellement disponibles. Une enzyme méconnue au cœur d'un engrenage destructeu





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