Une enseignante accusée d'avoir attaché un élève de 9 ans à sa chaise à l'aide d'une corde à sauter

Une enseignante de l'école Courtine à Avignon (Vaucluse) est visée par une plainte déposée le 19 mai 2026. Elle est accusée d'avoir attaché un élève de CE2 à sa chaise à l'aide d'une corde à sauter. Une enquête pour violences et humiliations a été ouverte.

Une enseignante d'Avignon est accusée d'avoir attaché un élève de 9 ans à sa chaise avec une corde à sauter . Une enquête pour violences et humiliations a été ouverte.

La direction académique a confirmé avoir été alertée de la situation et indique que des auditions de témoins sont actuellement en cours. De son côté, l'élève concerné, ainsi que ses trois sœurs, ont été retirés de l'établissement par leur famille et inscrits dans une autre école. Une association a appelé à un rassemblement de soutien devant la direction académique pour demander une enquête administrative complète et des mesures de protection immédiates pour les enfants concernés.

Une enquête de police a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances des faits. Les éléments rapportés indiquent que les faits se seraient produits le 18 mai 2026, peu après la pause déjeuner. L'enseignante aurait décidé d'attacher l'élève à sa chaise à l'aide d'une corde à sauter, estimant qu'il était trop agité en classe. Des accusations qui font aujourd'hui l'objet d'investigations





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Enseignante Accusée Attaché Élève Corde À Sauter

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