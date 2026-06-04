Une enfant de 5 ans tuée par la chute d'une statue dans le jardin de son arrière-grand-mère en Seine-et-Marne

Une jeune fille de 5 ans a perdu la vie après avoir été écrasée par une statue qui est tombée dans le jardin de sa grand-mère en Seine-et-Marne.

Une enfant de 5 ans a perdu la vie ce mercredi 3 juin alors qu'elle jouait dans le jardin de la maison de son arrière-grand-mère, à Fontaine-le-Port en Seine-et-Marne.

L'enfant a été écrasée par une imposante statue qui est tombée. Malgré l'arrivée rapide des secours sur les lieux, la petite fille n'a pas pu être réanimée. Selon nos confrères, l'enfant jouait dans le jardin et aurait voulu escalader une statue présente dans le jardin. C'est là que cette dernière se serait décrochée de son socle et serait tombée, emportant avec elle la petite fille.

Aujourd'hui, toute la commune est en deuil et s'associe à la douleur des familles, des proches et de tous ceux qui sont touchés par ce drame. Les drapeaux de la mairie sont en berne jusqu'au jour des obsèques. Les autorités ont mis en place une cellule psychologique ouverte à l'école maternelle de la petite fille





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