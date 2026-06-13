Une école rennaise bat des records avec sa tombolaoffrant deux places VIP pour Céline Dion

Une école primaire de Rennes a vu ses ventes de tickets de tomboa exploser après avoir décidé de mettre en jeu deux places VIP pour un concert de Céline Dion à Paris. L'initiative, visant à financer des projets pédagogiques, dépasse toutes les attentes et reflète l'engouement populaire pour la chanteuse.

En cette fin d'année scolaire, une école primaire de Rennes a imaginé une initiative remarquable pour sa tombola traditionnelle : mettre en jeu deux places VIP pour le concert de Céline Dion à Paris, prévu en octobre 2026.

L'idée, née d'une mère de famille de l'école Saint-Clément qui a revendu ses billets à l'association des parents d'élèves, a rencontré un succès foudroyant. Alors que l'établissement vend habituellement entre 4000 et 5000 tickets, ce sont déjà quelque 14 000 tickets qui ont été imprimés cette année, dépassant tous les records. Les ventes se font principalement en format papier, par les élèves eux-mêmes, afin de préserver l'esprit familial de l'événement, selon les organisateurs.

Le tirage au sort est prévu le 26 juin en marge de la kermesse, en présence d'un commissaire de justice pour garantir la transparence. Les fonds récoltés financeront les projets pédagogiques défendus par les enseignants. Cette opération s'inscrit dans un contexte où la diva québécoise multiplie les annonces de concerts, avec dix nouvelles dates prévues à Paris en mai 2027.

L'engouement populaire autour de Céline Dion se manifeste sous diverses formes : un pompier toulousain a fait un buzz sur TikTok en se déguisant en elle, accumulant plus de 225 000 vues, tandis que les gendarmes du Tarn ont osé comparer leur journée moto à un concert de la star, une comparaison largement appréciée sur internet. Pour certains fans, comme une Agenaise interviewée, l'excitation est à son comble, quitte à investir 400 euros pour vivre l'expérience d'un concert.

Cette tombola scolaire illustre parfaitement comment la culture populaire et les causes éducatives peuvent s'entremêler pour créer un événement médiatique et généreux, mobilisant toute une communauté autour d'un objectif commun





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