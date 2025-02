Une deuxième année de médecine à l'université de Corse : une avancée face à la désertification médicale

L'université de Corse a obtenu un avis favorable pour ouvrir une deuxième année d'études de médecine en 2025, un pas important pour lutter contre le manque de médecins sur l'île.

Face à la désertification médicale qui menace la Corse , l' université de l'île s'est félicitée mardi d'avoir obtenu un avis favorable pour ouvrir une deuxième année d'étude de médecine en septembre 2025, suivie de la troisième année en 2026.

Cet avis favorable, délivré mardi par le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), marque une avancée significative dans l'offre de formation en santé de l'université de Corse à Corte (Haute-Corse), qui ne proposait que la possibilité de suivre la première année d'accès aux études de santé depuis 2004. A partir de la rentrée universitaire prochaine, les étudiants pourront ainsi effectuer l'intégralité de leur premier cycle à l'université de Corse, puis ils poursuivront leur cursus en quatrième année à Aix-Marseille Université, partenaire de la formation, précise l'université de Corse. L'établissement salue une réforme qui va contribuer à endiguer le phénomène de désertification médicale qui menace la Corse. Au cours des 20 dernières années, 510 étudiants ont réussi leur première année de médecine à Corte, 167 ont obtenu leur diplôme d'État, parmi lesquels 44 médecins généralistes et 36 spécialistes exercent aujourd'hui sur l'île, contribuant à renforcer l'offre de soins en Corse, se félicite l'institution. La Corse comptait en janvier 2023 1.126 médecins, soit 323 médecins pour 100.000 habitants, contre 341 au niveau national, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Du côté des spécialistes, l'île disposait de 164 praticiens pour 100.000 habitants contre 194 pour la moyenne nationale. En Corse, le vieillissement de la profession est également une difficulté: en 2023, la proportion de médecins actifs âgés de plus de 60 ans était de 44,6% en Haute-Corse, soit près d'un sur deux, et de 38,9% en Corse-du-Sud, selon l'atlas de la démographie médicale 2023 du Conseil national de l'ordre des médecins





Médecine Désertification Médicale Corse Université Formation

