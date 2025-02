Une délégation floridienne en voyage dans les Pyrénées

Une trentaine d'Américains, enseignants et familles, de l'Ohana Institute de Santa Rosa Beach en Floride, ont visité les Hautes-Pyrénées cette semaine. L'initiative est due à Lou, professeur de Français et Espagnol, qui enseigne à distance depuis la vallée d'Argelès-Gazost. Le groupe a visité Toulouse, puis a élu des destinations telles que le Pic du Midi, Lourdes, le Grand Tourmalet, Cauterets et Hautacam.

C’est une délégation qui ne passait pas inaperçue ce vendredi sur les hauteurs du Hautacam. Dominant Argelès, la trentaine d’Américains a profité à fond du parc de loisirs, aussi bien en mode hiver, skis aux pieds, qu’en mode été, entre zippy bike, mountain luge, saut sur l’airbag ou même promenade avec Gilles et ses lamas. 'Ils en ont bien profité et sont fans de nos activités' se réjouit Marie-Florentine Hulin, la responsable de la communication du Hautacam.

Mais que faisaient ces Américains dans nos Pyrénées ? 'C’est vrai que c’est assez exotiques comme touristes' sourit Lou, à l’origine de cette expédition. La jeune femme est en effet professeur de Français et d’Espagnol pour l’Ohana institute, un établissement d’enseignement privé, situé à Santa Rosa Beach en Floride, d’où sont issus les familles et les enseignants présents au Hautacam ce vendredi. Après avoir enseigné outre-Atlantique avec son compagnon, Dana, le couple est retourné dans la vallée d’Argelès-Gazost où Lou continue de prodiguer ses cours à distance, par-delà l’océan. 'C’est assez peu commun de donner des cours à des enfants d’aussi loin, avoue Lou, retournée à ses racines où elle a embarqué Dana, qui travaille comme saisonnier au Hautacam. J’ai proposé à l’école en début d’année l’idée d’un voyage dans les Pyrénées. Un peu en l’air. Mais vite tout le monde s’est pris au jeu.' 'On a été très bien accueillis, partout' Lou a donc organisé la venue d’une délégation floridienne, composée d’enseignants et de familles. Pas une première puisque déjà la jeune professeur avait chapeauté la venue de petits groupes sur Cauterets, depuis son retour. 'Mais là, 30 c’était une première. Ils ont tous pu être accueillis à l’hôtel Miramont à Argelès-Gazost.' avec au programme, après une visite de Toulouse, un large éventail d’activités et de destinations, du Pic du Midi à Lourdes, en passant par le Grand Tourmalet, Cauterets ou Hautacam donc. 'Tout le monde est extrêmement bienveillant, explique Missy Herrington, une des enseignantes. On a été très bien accueillis, partout, à commencer par l’hôtel. On a vu des sites merveilleux et profité d’activités variées. Et on termine vraiment avec une journée magnifique.' Samedi marquera le retour pour la délégation de Floride, après une semaine dans les Hautes-Pyrénées et déjà la volonté d’y retourner





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

FLORIDE PYRENEES VOYAGE TOURISME EDUCATEURS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ski dans les Hautes-Pyrénées : Nouvelles PyrénéesEnvie d’une évasion easy au cœur des Pyrénées immaculées ? N’Py regroupe huit stations de haute montagne et propose ainsi la plus grande diversité de domaines skiables. Pour faire le plein de montagne !

Lire la suite »

Narcotrafic dans les Pyrénées : 'Ici, ce n’est pas Chicago' tempère le préfet des Hautes-PyrénéesSi le nombre de trafics de drogue révélés a augmenté en 2024 dans les Hautes-Pyrénées, le préfet Jean Salomon se veut rassurant : les dispositifs mis en place pour la lutter contre les produits stupéfiants s’avèrent efficaces.

Lire la suite »

Charente-Maritime : la publicité faite à une hypnothérapeute par une mairie déclenche une controverseUn psychologue psychothérapeute reproche à la Ville de Bourcefranc-le-Chapus d’avoir permis l’installation dans un cabinet médical d’une pratiquante de médecine non conventionnelle qu’il considère comme une « pseudo-thérapeute ».

Lire la suite »

Maine-et-Loire: une adolescente de 12 ans meurt d'une grippe suivie d'une pneumonieÀ Saumur, dans le Maine-et-Loire, une adolescente de 12 ans a succombé à la maladie, comme l'a indiqué la procureure de la république, Alexandra Verron. Elle est morte 'd'une pneumonie consécutive à un état grippal', dimanche 26 janvier.

Lire la suite »

Une adolescente de 12 ans meurt d’une grippe suivie d’une pneumonieUne adolescente de 12 ans est morte, dimanche 26 janvier, à Saumur (Maine-et-Loire) des suites d’une pneumonie consécutive d’un état grippal. Elle avait consulté un médecin quelques jours plus tôt.

Lire la suite »

Fusil d'une bombe artisanale dans une boîte aux lettres à Gourin, une victime grièvement blesséeMercredi soir, un homme a été sérieusement blessé par une bombe artisanale placée dans sa boîte aux lettres à Gourin, dans le Morbihan. La victime, un homme de 47 ans, a été transportée au CHU de Brest en état d'arrêt cardio-respiratoire. Le maire de Gourin a confirmé l'incident et l'absence de revendications ou d'inscriptions sur les lieux. Les gendarmes enquêtent sur cette affaire.

Lire la suite »