Une Décision Arbitrale Controversée Met Monaco en Détresse Face à Benfica

Une décision arbitrale controversée a plongé Monaco dans une situation difficile lors de son match face à Benfica en barrage aller de la Ligue des Champions. Reduit à dix joueurs suite à un carton rouge pour Al Musrati, l'équipe de Monaco devra se battre pour surmonter cet obstacle et espérer un résultat favorable.

Une décision arbitrale controversée, susceptible de susciter de vives réactions, a plongé Monaco dans une situation extrêmement difficile lors de ce choc face à Benfica . Le choc précédent entre l'AS Monaco et Benfica avait déjà fait l'objet de discussions concernant l'arbitrage, et le choc de ce soir, en barrage aller de la Ligue des Champions, risque d'alimenter les polémiques.

Alors que les Monégasques venaient de concéder l'ouverture du score sur un beau but de Pavlidis, les joueurs du Rocher ont été réduits à dix de manière surprenante. Alors qu'Al Musrati contestait sans excès l'absence de carton jaune pour un joueur portugais auprès de l'arbitre du soir, ce dernier a sanctionné l'actionnaire monégasque d'un carton jaune pour contestation. Se rendant compte que Musrati avait déjà reçu un avertissement, l'arbitre italien Maurizio Mariani a été contraint d'infliger un carton rouge. Une décision qui peut être perçue comme excessive et qui place les joueurs d'Adi Hütter dans une situation extrêmement difficile pour cette rencontre





OnzeMondial / 🏆 42. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

AS Monaco Benfica Ligue Des Champions Arbitrage Controverse

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ligue des champions : Brest-PSG et Monaco-Benfica Lisbonne en barrages pour une place en huitièmesLe tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions a réservé un Manchester City-Real Madrid pour les fans de foot.

Lire la suite »

Stéphanie de Monaco fête ses 60 ans : une famille unie et une engagement inébranlableÀ l'occasion de son sixtieth anniversaire, la princesse Stéphanie de Monaco est entourée de sa famille et de ses proches. Son engagement dans la lutte contre le VIH, notamment via l'association Fight Aids Monaco, est également mis en lumière.

Lire la suite »

Ligue des Champions: L'AS Monaco Face à Une Délicate Mission Après une Défaite Domestique ContestableL'AS Monaco s'est inclinée face à Benfica lors du match aller des barrages de la Ligue des Champions, et les Monégasques se retrouvent dans une position difficile pour atteindre les 8èmes de finale. Une expulsion controversée et un but encaissé dans les premières minutes ont compliqué la tâche de l'équipe d'Adi Hütter.

Lire la suite »

Trump promet une décision sur TikTok d'ici 30 jours : ByteDance conserverait une part minoritaireDonald Trump affirme qu’il fera connaître sa décision finale sur l’avenir de TikTok d’ici quelques semaines.

Lire la suite »

Charente-Maritime : la publicité faite à une hypnothérapeute par une mairie déclenche une controverseUn psychologue psychothérapeute reproche à la Ville de Bourcefranc-le-Chapus d’avoir permis l’installation dans un cabinet médical d’une pratiquante de médecine non conventionnelle qu’il considère comme une « pseudo-thérapeute ».

Lire la suite »

Maine-et-Loire: une adolescente de 12 ans meurt d'une grippe suivie d'une pneumonieÀ Saumur, dans le Maine-et-Loire, une adolescente de 12 ans a succombé à la maladie, comme l'a indiqué la procureure de la république, Alexandra Verron. Elle est morte 'd'une pneumonie consécutive à un état grippal', dimanche 26 janvier.

Lire la suite »